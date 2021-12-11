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В Бурятии впервые проводится фестиваль «Христос родился - славим Его!»

В Бурятии впервые проводится фестиваль «Христос родился - славим Его!»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заявки на участие принимаются по 4 января

В Бурятии впервые проводится открытый творческий фестиваль-конкурс «Христос родился - славим Его!», на котором все желающие могут проявить свои вокальные возможности, таланты игры на музыкальных инструментах, способность в выразительном чтении художественных произведений. Самое главное условие, чтобы выступления соответствовали тематике праздника Рождества Христова, сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

Конкурс проводится по трём номинациям:
— вокал (соло, дуэты, малые формы, ансамбли, хоры), академический вокал, народный вокал;
— инструментальное творчество (соло, дуэты, ансамбли, оркестры);
— художественное слово.

Заявки принимаются по 4 января 2022 года. Итоги будут подведены и опубликованы на сайте и группах социальных сетей Свято-Троицкого Селенгинского мужского монастыря не позднее 8 января 2022 года.

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться в положении, размещённом на сайте епархии.

Возрастное ограничение 0+
фестиваль конкурс православие епархия Бурятия Рождество Христово

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