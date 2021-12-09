Бурятию представляет ученица 11 класса
В Ульяновске стартовал финал всероссийского конкурса «Ученик года – 2021». Он завершится 13 декабря. Абсолютным победителем этого конкурса в Бурятии стала 11-классница Дарья, она и представляет республику.
Помимо победы в республиканском конкурсе, школьница имеет ряд других достижений. Она призёр городского конкурса «Ученик года-2021», лауреат премии мэра Улан-Удэ «Молодые таланты», а также победитель республиканского дистанционного конкурса сочинений «О войне мы узнали из книг», сообщает минобрнауки Бурятии.
В финале конкурса - 82 участника из 43 регионов России. На завершающем этапе участникам предстоит пройти пять конкурсных этапов, в числе которых творческая самопрезентация, участие в краеведческом состязании «Широка страна моя родная. Также они должны решить предложенные кейсы и поучаствовать в дебатах и ролевой игре.
Торжественное закрытие конкурса и объявление победителя состоится 12 декабря.
Лучшая ученица года Бурятии принимает участие во всероссийском конкурсе
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