Деньги пойдут на развитие женского футбола
Получившая в прошлом году статус детского футбольного центра спортивная школа №6 из Улан-Удэ признана победителем конкурса грантов Российского футбольного союза. На развитие женского футбола РФС выделил школе один млн рублей.
- На сегодня в спортшколе №6 занимаются 450 спортсменов-футболистов. На эти средства будут приобретаться мячи, манижки, ворота, конусы, лестницы. Словом, весь необходимый инвентарь для занятий футболом, - сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации Улан-Удэ.
Школа образована в 1957 году. На сегодняшний день здесь работают 16 тренеров, трое из которых имеют высшую категорию, четыре - первую. В разные годы учащиеся спортшколы выступали в международных турнирах в Швеции, Англии, Испании, Китая, Монголии, неоднократно становились победителями и призерами городских, республиканских, зональных соревнований среди детских и юношеских команд, участвовали во всероссийских спартакиадах школьников.
Юные футболисты спортивной школы участвуют в первенстве Бурятии по футболу. Коллектив школы ежегодно проводит первенство Улан-Удэ по футболу в зачёт спартакиады школьников.
Известный воспитанник школы Владимир Гранат является бывшим игроком сборной России, чемпионатов мира 2018 года. Его школьный тренер – Владимир Белобородов.
В прошлом году по этой же программе Российский футбольный союз выделил улан-удэнским учреждениям три футбольных искусственных поля на девять млн рублей. Поля уложены в парке имени Орешкова и на стадионе «Локомотив».
Улан-удэнская спортшкола получит миллион рублей от Российского футбольного союза
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Письменных обращений пока ещё не было
Деньги пойдут на развитие женского футбола
В мэрии рассказали, как украсят город к Новому году
Из пути следования исключат три остановки
Туристы взяли с собой собаку во время восхождения на пик Черского
Строительство коллектора возле путей осложняет движение трамваев
На въезде и выезде с моста установили одинаковые знаки
Курсы будут бесплатными
В столице Бурятии смягчат требования к приаэродромной территории
По словам родителей, дети жалуются на головные боли и першение в горле
Наряды ДПС выставят сегодня вечером
Бурятская компания создаёт мобильное приложение, которое позволит оценить уровень желтухи новорождённых
Возвращение льготных проездных назвали «историческим событием»
Особого решения для Этнографического музея добилось минкультуры
Госдума РФ расширила права и возможности полиции