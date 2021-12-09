 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 декабря

08 декабря

Популярное

Улан-удэнская спортшкола получит миллион рублей от Российского футбольного союза

Улан-удэнская спортшкола получит миллион рублей от Российского футбольного союза
Общество,  Фото:pixabay.com
Деньги пойдут на развитие женского футбола

Получившая в прошлом году статус детского футбольного центра спортивная школа №6 из Улан-Удэ признана победителем конкурса грантов Российского футбольного союза. На развитие женского футбола РФС выделил школе один млн рублей.

- На сегодня в спортшколе №6 занимаются 450 спортсменов-футболистов. На эти средства будут приобретаться мячи, манижки, ворота, конусы, лестницы. Словом, весь необходимый инвентарь для занятий футболом, - сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации Улан-Удэ.

Школа образована в 1957 году. На сегодняшний день здесь работают 16 тренеров, трое из которых имеют высшую категорию, четыре - первую. В разные годы учащиеся спортшколы выступали в международных турнирах в Швеции, Англии, Испании, Китая, Монголии, неоднократно становились победителями и призерами городских, республиканских, зональных соревнований среди детских и юношеских команд, участвовали во всероссийских спартакиадах школьников.

Юные футболисты спортивной школы участвуют в первенстве Бурятии по футболу. Коллектив школы ежегодно проводит первенство Улан-Удэ по футболу в зачёт спартакиады школьников.

Известный воспитанник школы Владимир Гранат является бывшим игроком сборной России, чемпионатов мира 2018 года. Его школьный тренер – Владимир Белобородов.

В прошлом году по этой же программе Российский футбольный союз выделил улан-удэнским учреждениям три футбольных искусственных поля на девять млн рублей. Поля уложены в парке имени Орешкова и на стадионе «Локомотив».
спорт футбол грант

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

К Новому году в Улан-Удэ украсят 79 ёлок
К Новому году в Улан-Удэ украсят 79 ёлок
Общество, 09.12.2021
В мэрии рассказали, как украсят город к Новому году
В Улан-Удэ сократят схему движения двух маршрутов
В Улан-Удэ сократят схему движения двух маршрутов
Общество, 09.12.2021
Из пути следования исключат три остановки
В Иркутской области спасли собаку, упавшую в ущелье реки
В Иркутской области спасли собаку, упавшую в ущелье реки
Общество, 09.12.2021
Туристы взяли с собой собаку во время восхождения на пик Черского
Шпалы на трамвайном «кольце» в Улан-Удэ сгнили наполовину
Шпалы на трамвайном «кольце» в Улан-Удэ сгнили наполовину
Общество, 09.12.2021
Строительство коллектора возле путей осложняет движение трамваев
В Бурятии устроили путаницу с дорожными знаками
В Бурятии устроили путаницу с дорожными знаками
Общество, 09.12.2021
На въезде и выезде с моста установили одинаковые знаки
Улан-удэнцам разрешат строить дома в приаэродромной зоне
Улан-удэнцам разрешат строить дома в приаэродромной зоне
Общество, 09.12.2021
В столице Бурятии смягчат требования к приаэродромной территории
Улан-удэнцы бьют тревогу из-за обработки школ и детсадов
Улан-удэнцы бьют тревогу из-за обработки школ и детсадов
Общество, 09.12.2021
По словам родителей, дети жалуются на головные боли и першение в горле
В Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей
В Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей
Общество, 09.12.2021
Наряды ДПС выставят сегодня вечером
Врач из Улан-Удэ разрабатывает уникальное мобильное приложение
Врач из Улан-Удэ разрабатывает уникальное мобильное приложение
Общество, 09.12.2021
Бурятская компания создаёт мобильное приложение, которое позволит оценить уровень желтухи новорождённых
В Улан-Удэ спустя десять лет ввели льготные проездные
В Улан-Удэ спустя десять лет ввели льготные проездные
Общество, 09.12.2021
Возвращение льготных проездных назвали «историческим событием»
В Этнографический музей в Улан-Удэ будут пускать без QR-кодов
В Этнографический музей в Улан-Удэ будут пускать без QR-кодов
Общество, 09.12.2021
Особого решения для Этнографического музея добилось минкультуры
Полицейские получили право вскрывать автомобили и жилища
Полицейские получили право вскрывать автомобили и жилища
Общество, 09.12.2021
Госдума РФ расширила права и возможности полиции

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^