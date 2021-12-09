Улан-удэнская спортшкола получит миллион рублей от Российского футбольного союза

Деньги пойдут на развитие женского футбола



Получившая в прошлом году статус детского футбольного центра спортивная школа №6 из Улан-Удэ признана победителем конкурса грантов Российского футбольного союза. На развитие женского футбола РФС выделил школе один млн рублей.



- На сегодня в спортшколе №6 занимаются 450 спортсменов-футболистов. На эти средства будут приобретаться мячи, манижки, ворота, конусы, лестницы. Словом, весь необходимый инвентарь для занятий футболом, - сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации Улан-Удэ.



Школа образована в 1957 году. На сегодняшний день здесь работают 16 тренеров, трое из которых имеют высшую категорию, четыре - первую. В разные годы учащиеся спортшколы выступали в международных турнирах в Швеции, Англии, Испании, Китая, Монголии, неоднократно становились победителями и призерами городских, республиканских, зональных соревнований среди детских и юношеских команд, участвовали во всероссийских спартакиадах школьников.



Юные футболисты спортивной школы участвуют в первенстве Бурятии по футболу. Коллектив школы ежегодно проводит первенство Улан-Удэ по футболу в зачёт спартакиады школьников.



Известный воспитанник школы Владимир Гранат является бывшим игроком сборной России, чемпионатов мира 2018 года. Его школьный тренер – Владимир Белобородов.



В прошлом году по этой же программе Российский футбольный союз выделил улан-удэнским учреждениям три футбольных искусственных поля на девять млн рублей. Поля уложены в парке имени Орешкова и на стадионе «Локомотив».

