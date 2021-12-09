В Бурятии продавцы работали без трудовых договоров

Работодателя оштрафовали на пять тысяч рублей



Как выяснила прокурорская проверка, в Джидинском районе Бурятии индивидуальный предприниматель, торгующий строительными материалами, не заключил трудовые договоры с тремя продавцами.



Бизнесмену внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого с работниками заключены трудовые договоры.



Кроме того, работодателя привлекли к административной ответственности за уклонение от оформления трудового договора, его оштрафовали на пять тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



