Работодателя оштрафовали на пять тысяч рублей
Как выяснила прокурорская проверка, в Джидинском районе Бурятии индивидуальный предприниматель, торгующий строительными материалами, не заключил трудовые договоры с тремя продавцами.
Бизнесмену внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого с работниками заключены трудовые договоры.
Кроме того, работодателя привлекли к административной ответственности за уклонение от оформления трудового договора, его оштрафовали на пять тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии продавцы работали без трудовых договоров
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