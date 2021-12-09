TikTok в Бурятии догнал по популярности «ВКонтакте»

Аналитики МегаФона проанализировали мобильный интернет-трафик пользователей соцсетей



TikTok поднялся на второе место среди самых популярных соцсетей в Бурятии, уверенно обогнав «Одноклассники» и поравнявшись с «ВКонтакте». Первое место по-прежнему занимает Instagram. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, проанализировав мобильный интернет-трафик пользователей соцсетей в 2021 году.



За год совокупный объём мобильного интернет-трафика в соцсетях в республике увеличился на треть. На долю Instagram приходится 31% потребляемого трафика, далее следуют «ВКонтакте» и TikTok с 28% на каждую соцсеть, а на третьем месте – «Одноклассники» с 9%.



TikTok в регионе продемонстрировал самый высокий показатель прироста –в 2021 году мобильный интернет-трафик на платформе увеличился почти в три раза. Специалисты МегаФона объясняют повышенный интерес к TikTok общим трендом на рост популярности коротких видео. Показатели в Instagram также подтверждают оценки экспертов. После запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос на треть.



По подсчётам специалистов МегаФона, в среднем в России пользователь TikTok расходует 225 Мб интернет-трафика в сутки, для Instagram этот показатель составляет 197 Мб, для «ВКонтакте» – 107 Мб.



А вот самая активная аудитория по-прежнему у «ВКонтакте» –ежедневно соцсеть посещают 73% пользователей. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60%,а далее – TikTok с 35%.

