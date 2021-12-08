В Улан-Удэ смягчат требования приаэродромной территории

Нынешние требования создают препятствия для строительства жилых домов



В столице Бурятии смягчат требования приаэродромной территории. Это позволит исключить препятствия для дальнейшего строительства жилых домов и осуществления хозяйственной деятельности муниципальных служб.



- Аэропорт «Байкал» совместно с подрядной организацией ООО «Ижица» на основании данных от муниципальных образований Улан-Удэ, Тарбагатайского, Иволгинского, Заиграевского районов, а также минстроя Бурятии и минтранса республики готовят документ, на основании которого будут внесены корректировки в установленную приаэродромную территорию аэродрома Улан-Удэ. Документ рекомендовано направить в адрес правительства Бурятии до 10 декабря, - сообщает пресс-служба минтранса республики.



- Документ необходимо тщательно проработать на соответствие с нормативами, ещё раз согласовать со всеми заинтересованными ведомствами, муниципальными образованиями, чтобы потом не было «подводных камней». Это очень важный вопрос и его технически нужно четко отработать, - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.



Три года назад приказом Росавиации была установлена приаэродромная территория, которая обеспечивают безопасность взлётно-посадочных маневров. Приаэродромная территория устанавливает семь зон ограничений по строительству и использованию земельных участком. В одних запрещено строительство высотных зданий, то есть ограничения по высоте, в других запрещены объекты, создающие радиопомехи, а также объекты (например, свалки, зернохранилища), привлекающие птиц, которые могут попасть в двигатель самолёта. Всё это привело к ограничениям, которые власти Бурятии просили смягчить, обратившись ранее в минтранс России.











