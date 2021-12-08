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В Улан-Удэ покидает пост бессменный главврач больницы

В Улан-Удэ покидает пост бессменный главврач больницы
Общество,  Фото:сайт городской больницы №2
Стартовал конкурс на должность нового главврача больницы №2

В Улан-Удэ открыт конкурс на должность главного врача городской больницы №2.

Вот уже 32 года больницу возглавляет заслуженный врач Бурятии Евгений Баглаев. Сам он сообщил «Байкал-Daily», с конца октября трудится с приставкой «и. о.» поскольку контракт с ним закончился, а продлевать его не стали.

- Это решение руководства, - коротко прокомментировал «Байкал-Daily» Евгений Баглаев.

Баглаев возглавляет городскую больницу №2 с 1989 года.

К кандидатам на пост следующего главврача больницы предъявлены такие квалификационные требования, как высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия»; послевузовское профессиональное образование; дополнительное профессиональное образование (сертификат по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»).
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Отмечается, что конкурсанты должны знать Конституцию РФ, Конституцию Бурятию, законы и иные нормативные правовые акты РФ в сфере здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; основы социальной гигиены и организации здравоохранения; системы управления и организацию труда в здравоохранении; статистику о состоянии здоровья населения; критерии оценки и показатели, характеризующие состояние здоровья населения; организацию медико-социальной экспертизы; организацию социальной и медицинской реабилитации больных; медицинскую этику; психологию профессионального общения; основы трудового законодательства; основы менеджмента; порядок заключения и исполнения хозяйственных и трудовых договоров; основы страховой медицины; правила по охране труда и пожарной безопасности; основы медицины катастроф.

Заявки начали принимать со 2 декабря. Приём документов продлится до 15 декабря.

Справка:

Евгений Баглаев имеет звание заслуженного врача Республики Бурятия, по специальности – врач-терапевт. В 1981 года окончил Иркутский государственный медицинский институт, работал участковым терапевтом, зав. терапевтическим отделением городской больницы №5. После окончания в 1988 году клинической ординатуры в Московском медицинском стоматологическом институте им. Н. А. Семашко (ММСИ) его направили в Городскую больницу №2 Улан-Удэ. С 1989 года работает в должности главного врача.
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