В Иркутской области благодаря Instagram поймали нарушителя ПДД

Общество, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

18-летний парень выложил фото со своим ВАЗом на тротуаре в парке



Бдительные пользователи Instagram из Нижнеудинска обратили внимание на грубое нарушение ПДД и обратились в полицию. Молодой человек разместил фото, как он стоит на своём автомобиле ВАЗ на пешеходной зоне в парке Прибрежный.



Полицейские установили водителя. На 18-летнего местного жителя составили административный материал за стоянку авто на тротуаре, а также за движение по пешеходным дорожкам.



- Больше не имею желания так делать, - заверил в отделе полиции молодой человек.



- Сотрудники Госавтоинспекции по Нижнеудинскому району призывают участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД и не совершать противоправных действий, наказуемых в административном порядке, - сообщается на сайте ГУ МВД по Иркутской области.

