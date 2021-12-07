18-летний парень выложил фото со своим ВАЗом на тротуаре в парке
Бдительные пользователи Instagram из Нижнеудинска обратили внимание на грубое нарушение ПДД и обратились в полицию. Молодой человек разместил фото, как он стоит на своём автомобиле ВАЗ на пешеходной зоне в парке Прибрежный.
Полицейские установили водителя. На 18-летнего местного жителя составили административный материал за стоянку авто на тротуаре, а также за движение по пешеходным дорожкам.
- Больше не имею желания так делать, - заверил в отделе полиции молодой человек.
- Сотрудники Госавтоинспекции по Нижнеудинскому району призывают участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД и не совершать противоправных действий, наказуемых в административном порядке, - сообщается на сайте ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области благодаря Instagram поймали нарушителя ПДД
Общество, Фото:
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