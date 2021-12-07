Вебкам-модель из Бурятии рассказала об отвратительных аспектах работы

Улан-удэнка Валентина живёт в городе на Неве и зарабатывает онлайн-приватами
Уроженка Бурятии рассказала об изнанке работы вебкам-моделью. Разобраться, что происходит в головах у девушек, соглашающихся на вебкам, решил автор проекта «The Люди» трэвел-блогер и журналист Антон Лядов. Выпуск назвали «Эскорт или Вебкам / Новый социальный лифт? / Лядов с Места событий» (18+).
Вебкам – это современный способ заработка в Сети. Деньги перечисляет пользователь, который смотрит. Этих людей называют мемберами. За виртуальную оплату – токены – девушки танцуют стриптиз, раздеваются на камеру, выполняют эротические прихоти в онлайн-режиме. Также они могут поговорить на отвлечённые темы, в общем, делают всё для того, чтобы клиент остался доволен.
Участница проекта «The Люди» Саша Сабынина внедрилась в одну из таких студий, а также побеседовала с вебкам-моделями, одной из которых стала улан-удэнка Валентина. Она рассказала, что работает только на приват. Также у неё есть свой список запретов. Это личные принципы, границы которых она не хочет нарушать даже за оплату.
Сейчас Валентина живёт в коммуналке в одном из престижных районов Санкт-Петербурга. Помимо работы вебкам-моделью, занимается фотографией и шьёт одежду. Она согласилась на встречу с журналистами только при условии, что ей заплатят примерно такую же сумму, которую она получает за смену на вебкам.
- Ну, во-первых, время – деньги. А во-вторых, надо обладать определённой смелостью, чтобы разговаривать о работе вебкам на камеру, - рассуждает Саша Сабынина.
Валентина рассказала об одной из самых странных просьб мемберов. Её попросили выпить пачку молока и «поблевать». Однако она этого так и не сделала, поскольку у мембера не оказалось денег.
- Это работа в первую очередь. Если они пишут какие-то вещи, которые абсолютно для меня не приемлемы, я просто не отвечаю, игнорирую этого человека. Ну, или же «баню» его. В этом ничего такого нет, кнопка «бан» бесплатная, - рассказывает Валентина.
Помимо разовых вебкамов, можно оформить с мембером спонсорство. У уроженки Бурятии однажды был такой мужчина – пожилой житель США. Он ежемесячно перечислял ей «на жизнь» 1000 долларов, и они периодически общались.
Вспоминая о детстве в Улан-Удэ, Валентина рассказала, что в её дворе не было даже детской площадки. Но они с детьми смотрели сериал про ведьм и хоронили мёртвых кошек.
- Пыльный и грязный город у нас. Но у нас есть такая самобытность, есть очень красивые места, но в целом очень пыльно, к меня там постоянно была аллергия, резко континентальный климат… Я там постоянно болела, я сюда переехала и почувствовала себя живой! – призналась Валентина.
Связь поддерживает только с матерью. При этом девушка уверена, что если мать узнает о её работе, то отнесётся с пониманием. Одобрения со стороны отца она даже не ждёт.
Вебкам-модель из Бурятии рассказала об отвратительных аспектах работы
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