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В Улан-Удэ требуют остановить стройку

В Улан-Удэ требуют остановить стройку
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
Общественники бьют тревогу из-за возведения многоквартирных домов в посёлке Новый Зелёный

Общероссийский народный фронт обратился в контрольно-надзорные органы с просьбой принять меры в отношении застройщика муниципального жилья в посёлке Новый Зеленый в Улан-Удэ. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.

В начале октября в посёлке Новый Зелёный в Улан-Удэ развернулась стройка многоквартирных домов для переселенцев из аварийного жилья.

- Однако несмотря на то, что подрядчик организовал стройку внутри оживленного жилого посёлка, не были предприняты меры по безопасности пешеходов и автомобилистов. Стройка началась без опознавательных знаков и без соблюдения мер безопасности прямо в центре жилого сектора поселка, уничтожила пешеходные дорожки и перекрыла единственный доступ к проезжей части. На это пожаловались жители, - сообщили в ОНФ.

Общественники побывали на месте, а после обратились в контрольно-надзорные ведомства с просьбой определить виновных лиц и принять меры к обеспечению безопасности вокруг стройки. Также был направлен запрос и в администрацию города для получения сведений у заказчика работ «Улан-Удэстройзаказчик» о строящемся объекте и подрядчике.

Администрация города дала информацию официально в СМИ о том, что мэр поручил принять меры подрядчиком.


Повторный рейд на место показал, что подрядчик частично исправил нарушения, однако остались вопросы. Госстройжилнадзор провёл проверку и выявил, что строительные работы производились в отсутствии разрешения на строительство, проектно-сметной документации и положительного заключения экспертизы проектной документации, сообщили в ОНФ.

По итогам проверки составлены протоколы в отношении заказчика и выдано предписание с приостановлением работ до получения застройщиком разрешения на строительство.

- Однако, несмотря на запрет застройки территории до получения подрядчиком соответствующего разрешения, стройка продолжается и сейчас. Народный фронт обратился в прокуратуру республики с просьбой проверить законность действий подрядчика и понудить застройщика приостановить стройку до получения всех необходимых документов. Вопрос со стройкой взят на контроль Народного фронта, как объект мониторинга реализации нацпроекта в регионе, - прокомментировал координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Народного фронта в Бурятии Дмитрий Замолотских.




ОНФ строительство

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