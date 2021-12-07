В Улан-Удэ идут спецпоказы фильма «Золото империи»

В кино можно сходить за 60 рублей



Приключенческий фильм «Золото империи» бурятского режиссера после проката по России вновь показывают в Улан-Удэ



Кинолента Юрия Ботоева «Золото империи» вышла на экраны кинотеатров этой осенью в 17 регионах России. Сейчас посмотреть её можно и в Улан-Удэ.



Режиссёр сообщает, что съёмочная группа получает большое количество откликов со всех уголков страны от тех, кому довелось посмотреть кино из Бурятии. Он отмечает, что, к сожалению, это удалось не всем.



- Непростая нынешняя ситуация диктует новые правила. По всей стране введены ограничения на количественное посещение зрительных залов, требования наличия справок о вакцинации. Зачастую люди семьями или с друзьями не могут посмотреть кино в полном составе, что, конечно, сказывается на настроение наших зрителей, - поделился в соцсети Ботоев.



По его словам, несмотря на трудности, в сентябре прошла премьера «Золота империи», а на протяжении всего этого времени проделывается огромная работа для проката фильма.



- Буквально недавно завершились показы в Омской области, показали фильм на фестивале бурятского кино в Казани, прошли прокаты в Агинске и Усть-Ордынском, сейчас жители Окинского района Бурятии имеют возможность посмотреть кино в новом кинотеатре «Саяны», - отмечает режиссёр.



Сейчас в Улан-Удэ идут специальные показы по заявкам зрителей в кинотеатрах столицы Бурятии. На прошлой неделе прошли два больших сеанса, и в этот четверг в ДК имени Вагжанова в посёлке Дивизионный пройдут ещё два спецпоказа. Режиссёр приглашает всех желающих посмотреть кинофильм «Золото империи» 9 декабря. Цена билета всего 60 рублей.



Фильм интересен тем, что снимался в Бурятии, и в нём заняты жители республики - непрофессиональные актеры. В киноленте с элементами мистики и с неожиданным завершением сюжета также снялись артисты Русского драмтеатра. В съёмках принял участие знаменитый бывший борец сумо из Бурятии Анатолий Михаханов.





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