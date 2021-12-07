В кино можно сходить за 60 рублей
Приключенческий фильм «Золото империи» бурятского режиссера после проката по России вновь показывают в Улан-Удэ
Кинолента Юрия Ботоева «Золото империи» вышла на экраны кинотеатров этой осенью в 17 регионах России. Сейчас посмотреть её можно и в Улан-Удэ.
Режиссёр сообщает, что съёмочная группа получает большое количество откликов со всех уголков страны от тех, кому довелось посмотреть кино из Бурятии. Он отмечает, что, к сожалению, это удалось не всем.
- Непростая нынешняя ситуация диктует новые правила. По всей стране введены ограничения на количественное посещение зрительных залов, требования наличия справок о вакцинации. Зачастую люди семьями или с друзьями не могут посмотреть кино в полном составе, что, конечно, сказывается на настроение наших зрителей, - поделился в соцсети Ботоев.
По его словам, несмотря на трудности, в сентябре прошла премьера «Золота империи», а на протяжении всего этого времени проделывается огромная работа для проката фильма.
- Буквально недавно завершились показы в Омской области, показали фильм на фестивале бурятского кино в Казани, прошли прокаты в Агинске и Усть-Ордынском, сейчас жители Окинского района Бурятии имеют возможность посмотреть кино в новом кинотеатре «Саяны», - отмечает режиссёр.
Сейчас в Улан-Удэ идут специальные показы по заявкам зрителей в кинотеатрах столицы Бурятии. На прошлой неделе прошли два больших сеанса, и в этот четверг в ДК имени Вагжанова в посёлке Дивизионный пройдут ещё два спецпоказа. Режиссёр приглашает всех желающих посмотреть кинофильм «Золото империи» 9 декабря. Цена билета всего 60 рублей.
Фильм интересен тем, что снимался в Бурятии, и в нём заняты жители республики - непрофессиональные актеры. В киноленте с элементами мистики и с неожиданным завершением сюжета также снялись артисты Русского драмтеатра. В съёмках принял участие знаменитый бывший борец сумо из Бурятии Анатолий Михаханов.
Возрастное ограничение 12+
В Улан-Удэ идут спецпоказы фильма «Золото империи»
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Эти штрафы существовали и прежде, заявили в ведомстве
Землетрясения зафиксированы 4 и 5 декабря
После митинга собравшиеся возложили цветы к Вечному огню
В кино можно сходить за 60 рублей
Выпускник российского ГИТИСа из Улан-Батора поставил Достоевского
Сергей Ханхареев призвал сделать «правильный выбор в пользу своего здоровья»
Посещение уроков приостановлено на неделю
За весь период болезнь унесла более двух тысяч жизней
Слушателями стали будущие юристы
Прокуратура выявила нарушения
Организации не запаслись топливом
Мужчина только вышел из колонии и вновь отправился туда
В Улан-Удэ днём до -8
Общество, 06.12.2021
Зрители увидят «загадочные» картины местного художника
Общество, 06.12.2021
К участию приглашаются художники, скульпторы и мастера декоративно-прикладного творчества