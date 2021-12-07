В Бурятии ветерана наградили знаком «80 лет битвы за Москву»

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Иннокентий Княжев – единственный в республике ныне здравствующий участник переломного момента в Великой Отечественной



В Бурятии ветерану Великой Отечественной войны, участнику обороны Москвы Иннокентию Андреевичу Княжеву от имени мэра Москвы и правительства Москвы вручён памятный нагрудный знак «80 лет битвы за Москву».



– Он единственный в республике здравствующий ныне участник знакового контрнаступления советских войск, положившего начало коренному перелому в ходе Великой войны, – пояснила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.



Уроженец Еравнинского района Иннокентий Княжев был призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии в октябре 1941 года. Пройдя одномесячные курсы на станции Дивизионная в Улан-Удэ, воевал рядовым пехоты в составе 97-й Сибирской дивизии, которая была сформирована в столице Бурятии и переброшена на Волоколамское шоссе. Во время боя получил контузию. После выписки из госпиталя Иннокентий Андреевич принял участие в обороне Москвы, Курской дуге, в освобождении Белоруссии, Украины, форсировал Днепр. Закончил войну в Кёнигсберге, где получил ранение.



Награждён орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу».



С 1947 по 1964 годы Иннокентий Андреевич работал в колхозе в Еравнинском районе. Был награждён медалью «За освоение целинных земель». С 1964 года работал трактористом на Улан-Удэнском ЛВРЗ. На пенсию ушёл в 75 лет.



Напомним, памятный нагрудный знак города Москвы «80 лет битвы за Москву» учреждён к 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. Столицу защищали почти 7 месяцев: с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. 5 декабря 1941 года началось контрнаступление Советской армии под Москвой. Это сражение стало одним из самых масштабных во Второй мировой войне, в нём участвовали более 7 миллионов человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

