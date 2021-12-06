Москвичей удивили «дикарские особенности» Улан-Удэ

Гостей столицы в плохом смысле впечатлили способы оплаты проезда в автобусе и уличные привычки горожан



В бурятском паблике «Аноним 03» подписчики рассказали о впечатлениях москвичей, приехавших в Улан-Удэ.



Из аэропорта «Байкал» можно уехать на двух маршрутах: №10 и №55. Первый из них муниципальный и ходит по расписанию, но иногда бывают сбои в графике. Второй частный, зачастую бывает заполнен до отказа, поскольку из отдалённого микрорайона трудно уехать, особенно в часы пик.



По словам автора поста, столичные гости стояли на остановке и ждали автобус. В тот день муниципального автобуса, который заезжает на территорию аэропорта, не было. Поэтому пассажирам, прибывшим московским рейсом, пришлось идти до ближайшей остановки «Гостиница». При этом они влажными салфетками чистили колёсики чемодана. «Видимо, в чьи-то сопли по пути угодили», - предположил автор поста. На остановке им пришлось столкнуться с особенностями местного менталитета.



- Тут же на остановке немолодая женщина смачно высморкалась, зажав нос пальцами. Без платка, разумеется, прямо на землю. Изумление туристов. Перешептались между собой... В давке еле-еле втиснулись в 55 маршрут. И последнее, что их добило – парень какой-то кричит: «Скажите номер, водитель». И ещё раз ещё громче! Тот начинает также орать... «8...902...5...». Ну, глаза москвичей надо было видеть в этот момент. Не, к нам действительно им интересно слетать. Экзотично. Ведь смотрят на нас, как на дикарей! Позор... так стыдно за город... Если уж сморкаться, плеваться невозможно наш народ отучить, то почему хотя бы оплаты по карте, как во всех городах, нет! Туризм же, говорите с экранов ТВ развивать надо, - возмущённо рассуждает автор истории.



В комментариях подписчики активно обсуждают эту тему. В качестве предложений по избавлению улан-удэнцев от привычки сморкаться на землю предложили ввести штрафы: «А если начать штрафовать за разбрасывание соплей, то можно бюджет нехило пополнить».



В целом многие очень негативно относятся к этой местной привычке: «Всё время удивляюсь: как родители не научили этих людей пользоваться платком?», «Наш регион по разбрасыванию соплей в лидерах», «Дикая республика с таким же, в большинстве, народом, но все равно любимая... Это сморкание добьёт любого здравомыслящего... Тьфу, позорище», «Фу! На светофоре тоже открывают дверь и харкаются!», «Дичь, натурально папуасы».



Одна подписчица попробовала вступиться за сморкающихся и харкающих на улице горожан. «У нас резко континентальный климат, из-за этого у каждого второго хронические проблемы с носоглоткой. Нужно же понять и простить», - написала она. Однако в ответ получила множество критики.



Пост набирает популярность, его просмотрели уже более 7,5 тысяч пользователей.

