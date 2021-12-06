В Улан-Удэ Русский драмтеатр повторит спектакль-перформанс

В спектакле участвуют дети с синдромом Дауна



9 декабря на Малой сцене Государственного русского драматического театра имени Бестужева состоится показ спектакля-перформанса «Я здесь. И у меня есть мечта» (6+) в рамках проекта «Театр и «солнечные» дети». Мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов, который отмечался 3 декабря.



Первый спектакль-перформанс актёры Русского драмтеатра при поддержке Союза театральных деятелей и по инициативе заслуженной артистки Бурятии Лианы Щетилиной провели в прошлом году. Тогда наравне с актерами на одной сцене выступили «солнечные» ребята, которые в течение полутора месяцев репетировали с артистами.



Удачный проект стал победителем на получение грантов в форме субсидий из республиканского бюджета социально-ориентированным некоммерческим организациям и продолжил свою работу, сообщили в пресс-службе театра.





