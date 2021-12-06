В детской библиотеке в Улан-Удэ создали условия для детей с особыми потребностями

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Оборудование закупили в рамках проекта «Библиотека без барьеров»



3 декабря в Центре чтения имени Абидуева в Улан-Удэ открылось новое пространство в рамках проекта «Библиотека без барьеров», сообщили в пресс-службе библиотеки.



На средства целевой субсидии из республиканского и федерального бюджета библиотека приобрела специализированное оборудование для пользователей с нарушениями слуха и зрения. Также куплены книги и учебные пособия со шрифтом Брайля, мобильный компьютерный класс для обучения маломобильных групп, дидактические и развивающие игры.



- С помощью специального оборудования и учебных материалов учреждение создает информационную, культурно-творческую и психологически комфортную среду для развития коммуникативных навыков, творческого и духовно-нравственного потенциала детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, - заявила на открытии директор библиотеки Аюна Дашанимаева.

