В Бурятии многодетным семьям дали участки без воды и света

В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в 2018 – 2021 годах в Тарбагатайском район Бурятии многодетным семьям предоставили 14 земельных участков. Однако эти участки не обеспечены инфраструктурой, отсутствует водоснабжение, электроснабжение, дорожное сообщение.
Прокурор подал иск к администрации Тарбагатайского района об обязании обеспечить земельные участки дорожной сетью и инженерной инфраструктурой.
Районный суд требования прокурора удовлетворил, обязав администрацию муниципального образования обеспечить земельные участки, предоставленные многодетным семьям, инфраструктурой в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.
Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В дело вмешалась прокуратура
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