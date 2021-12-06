 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 декабря

05 декабря

Популярное

В Бурятии многодетным семьям дали участки без воды и света

В Бурятии многодетным семьям дали участки без воды и света
Общество,  Фото:pexels.com
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в 2018 – 2021 годах в Тарбагатайском район Бурятии многодетным семьям предоставили 14 земельных участков. Однако эти участки не обеспечены инфраструктурой, отсутствует водоснабжение, электроснабжение, дорожное сообщение.

Прокурор подал иск к администрации Тарбагатайского района об обязании обеспечить земельные участки дорожной сетью и инженерной инфраструктурой.

Районный суд требования прокурора удовлетворил, обязав администрацию муниципального образования обеспечить земельные участки, предоставленные многодетным семьям, инфраструктурой в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 

прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии осуждённый, находясь в колонии, увеличил себе срок
В Бурятии осуждённый, находясь в колонии, увеличил себе срок
Общество, 06.12.2021
Он попросил знакомого доставить ему гашишное масло 
Владимир Путин исполнит желание мальчика из Бурятии
Владимир Путин исполнит желание мальчика из Бурятии
Общество, 06.12.2021
Ребёнок мечтает попробовать себя в роли пожарного 
В Улан-Удэ днём до -7 градусов
В Улан-Удэ днём до -7 градусов
Общество, 06.12.2021
По северной половине Бурятии прогнозируют небольшой снег
Команда ГУ МЧС по Бурятии завоевала кубок спартакиады ДФО
Команда ГУ МЧС по Бурятии завоевала кубок спартакиады ДФО
Общество, 05.12.2021
Лыжные гонки помогли команде из республики завоевать кубок
В Улан-Удэ сумку с щенятами оставили возле мусорных баков
В Улан-Удэ сумку с щенятами оставили возле мусорных баков
Общество, 05.12.2021
Волонтёры ищут неравнодушных людей, которые смогут на время приютить малышей
«По мудрым заветам предков»: В Улан-Удэ побывал Лари Илишкин
«По мудрым заветам предков»: В Улан-Удэ побывал Лари Илишкин
Общество, 05.12.2021
Этого человека знают и уважают многие не только у него на родине, в Калмыкии, но и у нас, в Бурятии. Лари Илишкин – известный историк, писатель, журналист, общественный деятель – посетил с частным визитом «таёжную, озёрную» по пути в Монголию

В Улан-Удэ проходят соревнования по тхэквондо «Сила Байкала»
В Улан-Удэ проходят соревнования по тхэквондо «Сила Байкала»
Общество, 05.12.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с турнира
В Бурятии пенсионер-наркоман получил условный срок
В Бурятии пенсионер-наркоман получил условный срок
Общество, 05.12.2021
Также суд обязал его ежемесячно проходить обследование у врача-нарколога
Читинец украл у соседа мотороллер
Читинец украл у соседа мотороллер
Общество, 05.12.2021
Возбуждено уголовное дело
Спортивная школа из Улан-Удэ выиграла грант в 1 млн
Спортивная школа из Улан-Удэ выиграла грант в 1 млн
Общество, 05.12.2021
Средства выделяются на развитие женского футбола
В Бурятии местами небольшой снег
В Бурятии местами небольшой снег
Общество, 05.12.2021
Ожидается холодный ветер

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^