В Бурятии за сутки выявили 231 новый случай коронавируса

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Скончались четыре человека с COVID-19



По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 5 декабря зарегистрировано 70931 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 46% (32885) приходится на жителей Улан-Удэ.



За минувшие сутки выявлен 231 новый больной коронавирусом.



Из выявленных за сутки больных 180 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 202 га. По состоянию на 5 декабря, число контактных лиц –13511 человек.



По данным министерства здравоохранения Бурятии всего выздоровели от COVID-19 – 64183 человек, в том числе за сутки 193 пациента.



В стационарах региона получают лечение 1261 пациент с COVID-19 и подозрением на него, в том числе осложнённым внебольничной пневмонией – 1011. В отделениях реанимации находится 129 пациентов (из них старше 65 лет – 79), на ИВЛ – 69 пациентов (из них старше 65 – 48), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 60.



Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1526 коек: занято – 1261, свободно – 265 коек. Занятость коечного фонда составляет 82,6%.



По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3262 человека.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2225 человек, в том числе за сутки 4 пациента (в возрасте до 65 лет - 0, старше 65 лет – 4 человека).

