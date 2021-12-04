 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 декабря

03 декабря

Популярное

Коронавирус в Бурятии выявили ещё у 233 человек

Коронавирус в Бурятии выявили ещё у 233 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
За сутки скончались ещё восемь пациентов с COVID-19

По данным управления Роспотребнадзора на утро 4 декабря в Бурятии зарегистрировано 70 700 случаев заражения COVID-19. Из них 46% (32 765) приходится на жителей Улан-Удэ.

Суточный прирост составил 233 больных. За эту неделю существенных изменений суточного прироста больных не было. Эта отметка держится примерно на одном уровне: накануне сообщалось о 234 больных, до этого было +231, +232, +227, +230.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 178 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1516 коек: занято – 1214, свободно – 302 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,1%.

В стационарах получают лечение 1214 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В отделениях реанимации находится 124 пациента, из которых 75 - старше 65 лет, на ИВЛ –67 пациентов, из них старше 65 – 44.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3275 человек.

За весь период выздоровели от COVID-19 – 63 990 человек, в том числе 232 за прошедшие сутки.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2221 человек, в том числе 8 за прошедшие сутки. Из них пять человек были в возрасте старше 65 лет.

Всего в республику поступило 506 572 единиц первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 449 627 человек. Всего осуществлены поставки второго компонента вакцины в объёме 434 180 единиц. Завершили первичную вакцинацию 401 544 человек. Повторную вакцинацию начали 56 912 человек.


коронавирус профилактика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии завершился конкурс «Цветок Байкала»
В Бурятии завершился конкурс «Цветок Байкала»
Общество, 04.12.2021
Гран-при выиграл ансамбль песни и танца из Улан-Удэ
Прогулки по Улан-Удэ. Ноябрь 2021
Прогулки по Улан-Удэ. Ноябрь 2021
Общество, 04.12.2021
«Вроде бы серость и скукота, но стоит выйти из дома, и видишь, что ноябрь-то – самый красивый месяц в году…» 
Коронавирус в Бурятии выявили ещё у 233 человек
Коронавирус в Бурятии выявили ещё у 233 человек
Общество, 04.12.2021
За сутки скончались ещё восемь пациентов с COVID-19
5 ветеранов Иркутской области наградят знаком «80 лет битвы за Москву»
5 ветеранов Иркутской области наградят знаком «80 лет битвы за Москву»
Общество, 04.12.2021
Почётный знак вручат Нине Дербиловой, Виталию Черных, Вадиму Зайчуку, Давыду Когану и Ивану Попову
Семейский комплекс в улан-удэнском музее украсят фигурками животных
Семейский комплекс в улан-удэнском музее украсят фигурками животных
Общество, 04.12.2021
Сотрудники музея постараются воссоздать атмосферу прошлых лет 
Учёный из Бурятии стал «Лучшим молодым учёным СНГ»
Учёный из Бурятии стал «Лучшим молодым учёным СНГ»
Общество, 04.12.2021
Евгения Нолева наградили медалью международного конкурса
Гран-при конкурса «Наранай туяа» завоевала ученица Бурятского лицея
Гран-при конкурса «Наранай туяа» завоевала ученица Бурятского лицея
Общество, 04.12.2021
В Бурятии завершился детский эстрадный конкурс «Лучики солнца»
Иркутск принимает чемпионат по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА
Иркутск принимает чемпионат по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА
Общество, 04.12.2021
В соревнованиях планируют принять участие около 40 спортсменов
В Бурятии не по-декабрьски тепло
В Бурятии не по-декабрьски тепло
Общество, 04.12.2021
В Улан-Удэ днём до -6 градусов 
Центральный каток Бурятии официально откроют 10 декабря
Центральный каток Бурятии официально откроют 10 декабря
Общество, 03.12.2021
Техническое открытие состоится уже завтра
В Иркутской области стартовала историко-мемориальная экспедиция
В Иркутской области стартовала историко-мемориальная экспедиция
Общество, 03.12.2021
Часть маршрута пройдёт по территории Москвы и Московской области
В Забайкалье инвалиды получат премии по культуре и искусству
В Забайкалье инвалиды получат премии по культуре и искусству
Общество, 03.12.2021
В регионе стартовал конкурс имени Геннадия Головатого
В Улан-Удэ и Чите почтили память Неизвестного солдата
В Улан-Удэ и Чите почтили память Неизвестного солдата
Общество, 03.12.2021
Церемонии завершились возложением цветов к вечному огню

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^