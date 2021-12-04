Коронавирус в Бурятии выявили ещё у 233 человек

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

За сутки скончались ещё восемь пациентов с COVID-19



По данным управления Роспотребнадзора на утро 4 декабря в Бурятии зарегистрировано 70 700 случаев заражения COVID-19. Из них 46% (32 765) приходится на жителей Улан-Удэ.



Суточный прирост составил 233 больных. За эту неделю существенных изменений суточного прироста больных не было. Эта отметка держится примерно на одном уровне: накануне сообщалось о 234 больных, до этого было +231, +232, +227, +230.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 178 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1516 коек: занято – 1214, свободно – 302 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,1%.



В стационарах получают лечение 1214 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В отделениях реанимации находится 124 пациента, из которых 75 - старше 65 лет, на ИВЛ –67 пациентов, из них старше 65 – 44.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3275 человек.



За весь период выздоровели от COVID-19 – 63 990 человек, в том числе 232 за прошедшие сутки.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2221 человек, в том числе 8 за прошедшие сутки. Из них пять человек были в возрасте старше 65 лет.



Всего в республику поступило 506 572 единиц первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 449 627 человек. Всего осуществлены поставки второго компонента вакцины в объёме 434 180 единиц. Завершили первичную вакцинацию 401 544 человек. Повторную вакцинацию начали 56 912 человек.





