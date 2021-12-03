Улан-удэнцев призвали жаловаться на еле тёплые батареи

Все жалобы в мэрии рассматривают ежедневно



Мэр города Игорь Шутенков рассказал о многолетней проблеме улан-удэнки, которая разрешилась за считанные дни. Шутенкову поступило обращение жительницы многоквартирного дома по улице Туполева. Она давно жаловалась в управляющую компанию на холодные батареи в одной из комнат. Мэр поручил главе района разобраться в проблеме.



- Выяснилось, что приборы отопления в 1988 году были подключены к обратному трубопроводу. Это сегодня сразу же исправили, управляющая компания выполнила врезку на подающий трубопровод. Позже провели замер температуры, которая пришла в полное соответствие нормам. Многолетняя проблема решилась за три дня. На этом примере хочу сказать, что можно и нужно сразу обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу, в комитет городского хозяйства по вопросам качества оказания коммунальных услуг, - написал Игорь Шутенков.



Он призвал улан-удэнцев жаловаться на тёплые батареи круглосуточно в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 21-36-65, 21-29-72.



Ответственность за качество теплоснабжения в первую очередь несёт управляющая организация. С 1 марта 2019 года вступили в силу новые правила правительства РФ. Согласно им, аварийно-диспетчерская служба отвечает на телефонный звонок жителя в течение не более пяти минут, а в случае необеспечения ответа в этот срок должна сама перезвонить в течение 10 минут. В случае аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, внутридомовых систем отопления и электроснабжения управляющая компания должна локализовать их не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки.



Все жалобы, поступающие в единую дежурно-диспетчерскую службу, ежедневно утром рассматриваются комиссией комитета городского хозяйства и администраций районов города. На места направляют специалистов муниципальной жилищной инспекции. Жалобы, которые не могут снять управляющие организации, ставятся на контроль.

