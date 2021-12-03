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В День неизвестного солдата росгвардейцы Бурятии возложили цветы к мемориалу

В День неизвестного солдата росгвардейцы Бурятии возложили цветы к мемориалу
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Акция памяти прошла у Вечного огня

Сегодня возле мемориального комплекса «Умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ» сотрудники и военнослужащие Росгвардии Бурятии почтили минутой молчания память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными.


- День неизвестного солдата – это сравнительно новая памятная дата в российской истории. 3 декабря было выбрано не случайно. Именно в этот день в 1966 году, в ознаменование разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата из братской могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе был перенесен и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду. Мы чтим их память, помним их заслуги. Слава об их подвиге будет передаваться из поколения в поколение, - отметил заместитель начальника управления Росгвардии полковник Василий Лосев.

Завершилось мероприятие возложением живых цветов к надгробной плите, где горит Вечный огонь.



Росгвардия

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