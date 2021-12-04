5 ветеранов Иркутской области наградят знаком «80 лет битвы за Москву»

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Почётный знак вручат Нине Дербиловой, Виталию Черных, Вадиму Зайчуку, Давыду Когану и Ивану Попову



5 декабря в России отмечается День воинской славы. В этот день 80 лет назад началось контрнаступление Советской армии под Москвой. Столицу защищали почти 7 месяцев: с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Это сражение стало одним из самых масштабных во Второй мировой войне. Среди участников обороны Москвы пять жителей Иркутской области.



В ознаменование годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой и в память о подвиге участников обороны города был учреждён памятный нагрудный знак «80 лет битвы за Москву». Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин в мае этого года.



По словам министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова, памятные нагрудные знаки от имени мэра и правительства Москвы в ближайшие дни будут вручены сотрудниками территориальных управлений социальной защиты населения пяти ветеранам Великой Отечественной войны – участникам обороны Москвы: Нине Ивановне Дербиловой, Виталию Петровичу Черных, Вадиму Степановичу Зайчуку, Давыду Исаевичу Когану и Ивану Гавриловичу Попову. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

