Почётный знак вручат Нине Дербиловой, Виталию Черных, Вадиму Зайчуку, Давыду Когану и Ивану Попову
5 декабря в России отмечается День воинской славы. В этот день 80 лет назад началось контрнаступление Советской армии под Москвой. Столицу защищали почти 7 месяцев: с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Это сражение стало одним из самых масштабных во Второй мировой войне. Среди участников обороны Москвы пять жителей Иркутской области.
В ознаменование годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой и в память о подвиге участников обороны города был учреждён памятный нагрудный знак «80 лет битвы за Москву». Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин в мае этого года.
По словам министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова, памятные нагрудные знаки от имени мэра и правительства Москвы в ближайшие дни будут вручены сотрудниками территориальных управлений социальной защиты населения пяти ветеранам Великой Отечественной войны – участникам обороны Москвы: Нине Ивановне Дербиловой, Виталию Петровичу Черных, Вадиму Степановичу Зайчуку, Давыду Исаевичу Когану и Ивану Гавриловичу Попову. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
5 ветеранов Иркутской области наградят знаком «80 лет битвы за Москву»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Евгения Нолева наградили медалью международного конкурса
Ёлку украсят 700 сосен
В Бурятии завершился детский эстрадный конкурс «Лучики солнца»
В районе есть термальные источники
В соревнованиях планируют принять участие около 40 спортсменов
В Улан-Удэ днём до -6 градусов
Техническое открытие состоится уже завтра
Часть маршрута пройдёт по территории Москвы и Московской области
В регионе стартовал конкурс имени Геннадия Головатого
Церемонии завершились возложением цветов к вечному огню
Зрителям представили фестивальную программу «Нового немецкого кино»
Военнослужащие воссоздали танковый рейд времён Сталинградской битвы
Награждение запланировано в преддверии Дня российской науки
Бронзовые медали завоевали Любовь Лузгина и Мария Шишмарёва
Меры приняты в связи с вспышкой заболевания в городе