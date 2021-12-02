В Улан-Удэ ожидаются «кладбищенские» перемены

В планах в том числе организовать электронную систему поиска могил



В будущем в Улан-Удэ хотят создать геоинформационную систему, которая поможет вести учёт захоронений. С помощью этой электронной системы жители смогут безошибочно найти могилы своих родственников.



- Через «2ГИС» можно будет найти место расположения захоронения. И работникам это полезно, им удобнее работать, они знают, сколько у них в резерве мест. В некоторых других городах эта система уже работает, - объяснила сегодня на заседании комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета депутатов директор МАУ «Специализированная служба» Галина Тарабрина.



Депутаты профильного комитета поддержали инициативу.



- Многие захоронения расположены стихийно, не всегда жителям удобно искать своих родственников. Геоинформационная система через сеть Интернет позволит быстрее найти могилы людей. Не будет путаницы, более того, это нужно будет для планирования захоронений в дальнейшем, - отметил депутат Сергей Бурдиков.



Содержание кладбищ планируют улучшить. В планах есть оборудование дренажной системы, а также вырубка сухих деревьев.



- У всех есть близкие и родственники на кладбищах. Мы ходим и видим, что очень много деревьев стоят высохшими. Когда дует сильный ветер, буря, эти деревья наклоняются и могут вывернуть захоронения, - пояснили Тарабрина.



В планах также строительство ливневого отвода на кладбище в Горьком. Это необходимо, чтобы не образовывалось «озеро», которое может повредить могилы.



Помимо этого, МАУ «Специализированная служба» сообщила, что 60% большегрузных автомобилей для перевозки умерших хотят заменить на легковые, что поможет сократить расходы на топливо и техобслуживание транспорта. Неудобства в перевозке из-за смены автомобилей это не создаст.



Сейчас служба ждёт автобус «Форд» для платных услуг перевозки умерших и их родственников на кладбище.





