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Россияне могут получить налоговый вычет за занятия спортом

Россияне могут получить налоговый вычет за занятия спортом
Общество,  Фото:pexels.com
Получить вычет можно не только за себя, но и за детей

Минспорта России утвердило перечень организаций, за чьи услуги потребители смогут вернуть социальный налоговый вычет. В утвержденный список вошло более трёх тысяч компаний, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги. В их числе крупные фитнес-центры, спортивно-оздоровительные организации, индивидуальные предприниматели, госучреждения, сообщает минспорта России.

- Получить налоговый вычет за занятия физической культурой и спортом россияне смогут с 2022 года через работодателя по фактическим расходам, а с начала 2023 года – самостоятельно через личный кабинет портала «Государственные услуги» или непосредственно в территориальном управлении Федеральной налоговой службы, - отмечают в министерстве.

Получить вычет можно не только за себя, но и за детей. Максимальная сумма трат, с которых можно будет получить налоговый вычет, составит 120 тысяч рублей, а максимальная сумма вычета составит 15,6 тысячи рублей.

- Благодаря социальному налоговому вычету занятия спортом станут ещё доступнее для населения. Нам очень важно, чтобы спорт был нормой жизни для россиян. Почти четыре тысячи организаций вошли в перечень минспорта – серьёзная цифра на старте реализации социальной услуги. Это прямо говорит о том, что бизнес заинтересован в привлечении всех желающих к занятиям спортом. Уверен, что тесное взаимодействие минспорта и бизнес-индустрии станет важным звеном в программе увеличения доли числа людей, занимающихся спортом в России, до 70 процентов, - сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.


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