Россияне могут получить налоговый вычет за занятия спортом

Получить вычет можно не только за себя, но и за детей



Минспорта России утвердило перечень организаций, за чьи услуги потребители смогут вернуть социальный налоговый вычет. В утвержденный список вошло более трёх тысяч компаний, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги. В их числе крупные фитнес-центры, спортивно-оздоровительные организации, индивидуальные предприниматели, госучреждения, сообщает минспорта России.



- Получить налоговый вычет за занятия физической культурой и спортом россияне смогут с 2022 года через работодателя по фактическим расходам, а с начала 2023 года – самостоятельно через личный кабинет портала «Государственные услуги» или непосредственно в территориальном управлении Федеральной налоговой службы, - отмечают в министерстве.



Получить вычет можно не только за себя, но и за детей. Максимальная сумма трат, с которых можно будет получить налоговый вычет, составит 120 тысяч рублей, а максимальная сумма вычета составит 15,6 тысячи рублей.



- Благодаря социальному налоговому вычету занятия спортом станут ещё доступнее для населения. Нам очень важно, чтобы спорт был нормой жизни для россиян. Почти четыре тысячи организаций вошли в перечень минспорта – серьёзная цифра на старте реализации социальной услуги. Это прямо говорит о том, что бизнес заинтересован в привлечении всех желающих к занятиям спортом. Уверен, что тесное взаимодействие минспорта и бизнес-индустрии станет важным звеном в программе увеличения доли числа людей, занимающихся спортом в России, до 70 процентов, - сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.





