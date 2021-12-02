Движение вагонов осуществлялось по изменённому маршруту
Накануне, 1 декабря, в 9:35 на развязке в 20 «А» квартале в Улан-Удэ произошёл сход вагона маршрута № 4, в 9:38 там же произошёл сход вагона маршрута № 5.
В результате было закрыто движение трамваев маршрута № 4 с остановки «БНЦ» в сторону ул. Ключевская, маршрутов №1, 2 в сторону 40-го квартала и обратно, маршрутов № 5, 8 с развязки 20 «А» квартал в сторону пр. Автомобилистов.
Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту. В 10:35 восстановлена нормальная схема движения. Время простоя составило один час, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ с рельсов сошли трамваи
Общество, Фото:
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