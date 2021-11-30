Скульптура «Моя Вселенная» будет менять места локаций
На театральной площади перед Бурятским театром драмом появилась скульптура «Моя Вселенная».
- Новый арт-обьект создан художником-скульптором Анатолием Шоболовым по инициативе Ассоциации творческих работников Бурятии. Спонсором создания объекта современного искусства выступили холдинг «Вертолёты России» и Улан-Удэнский авиационный завод, - сообщил pr-менеджер Бурдрамы Батодалай Багдаев.
Скульптура изготовлена из природного камня с применением различных художественных технологий: резьбы, лепки и т.д. По своей форме произведение напоминает буддистский молитвенный барабан хурдэ со знаковыми этнографическими зарисовками на полотне: карта Байкала, голова Ленина, быт народов Бурятии, дацан и православная церковь, дымящиеся буузы и т. д. Скульптуру венчает символ республики - знак соёмбо, сочетающий солнце, луну и пламя.
Памятник является мобильным, и, по словам Эльвиры Доржиевой, руководителя Ассоциации творческих работников Бурятии, он будет менять места локаций. Для экспозиции выбрано одно из самых живописных и панорамных мест Улан-Удэ, так как сотни зрителей идут на театральные постановки в Бурдраме.
Это третий по счёту подобный гуманитарный проект, заключительная часть скульптурной трилогии «Люблю тебя Бурятия», осуществленный в этом году организаторами. Цель проекта-трирптиха - создание комфортной духовной среды в городе. Ранее полюбившиеся горожанами скульптурные композиции были установлены на театральной площади оперного и возле каскада фонтанов Русского драмтеатра.
Перед Бурятским театром драмы появилась «Моя Вселенная»
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