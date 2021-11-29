В Иркутской области появятся новые аэродромы и аэропорты

Посадочная площадка Усть-Илимска может получить статус аэродрома в 2022 году



Посадочная площадка Усть-Илимска может получить статус аэродрома класса «Г» уже в следующем году. Об этом во время пресс-конференции сегодня, 29 ноября, рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



Работу по доведению посадочной площадки до сертификационных требований аэродрома класса «Г» совместно ведут правительство Иркутской области, федеральное агентство воздушного транспорта и АО «Группа «Илим». Между тем, уже сейчас в Усть-Илимске начали обслуживать самолёты Ан-24 и Ан-26. Росавиация подписала технический акт о допуске посадочной площадки «Усть-Илимск» к полётам на таких воздушных судах после технического рейса самолёта Ан-26, который состоялся в сентябре. 18 ноября «Авиакомпания «ИрАэро» начала выполнять коммерческие рейсы на самолётах Ан-26.



- Мы ведём переговоры с авиакомпаниями об организации полётов из Усть-Илимска в Братск, Иркутск, возможно, в Красноярский край. Сейчас для этого есть все возможности. Мы будем продолжать развитие этого авиаузла. Я несколько раз встречался с главой Росавиации Александром Нерадько. Он подтвердил, что Росавиация готова предоставить средства для приобретения аэронавигационного оборудования, необходимого для работы аэродрома Усть-Илимска, - отметил Игорь Кобзев.



Игорь Кобзев рассказал, что решается вопрос выделения федерального финансирования на модернизацию аэропорта Бодайбо с 2022 года. Там планируется удлинить взлётно-посадочную полосу с 1,6 до трёх километров и сделать её асфальтобетонной, а также построить новый терминал, обновить инфраструктуру. Инвестор подготовил проектную документацию, в ближайшее время она будет направлена на государственную экспертизу.



Также глава региона добавил, что правительство Иркутской области взаимодействует с собственниками и конкурсным управляющим аэропортов Усть-Кута и Киренска по вопросам продажи этих предприятий.



Ещё одной стратегической задачей стал перенос аэропорта Иркутска за черту города. Уже получено предварительное согласование участка в министерстве обороны Российской Федерации. Планируется получить все необходимые согласования до конца года, а в следующем году привлечь инвестора. Он займётся актуализацией проектной документации аэродромного комплекса, разработанной в 2010 году, разработкой проектной документации аэровокзального комплекса и получением положительных заключений Главгосэкспертизы. Завершить эту работу планируется до 2025 года.



После этого проект строительства нового аэропорта будет передан в федеральное агентство воздушного транспорта. Строительство аэродрома планируется провести за счёт федеральных средств, аэровокзального комплекса – за счёт средств инвестора, транспортных путей, коммуникаций – за счёт средств областного бюджета. Игорь Кобзев заявил, что начать строительство нового аэропорта планируется в 2025-28 годах. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



