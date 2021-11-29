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В Улан-Удэ проверили строительство двух проблемных новостроек

В Улан-Удэ проверили строительство двух проблемных новостроек
Общество,  Фото:предоставлено прокуратурой Бурятии
Дома достраивают за счёт средств Фонда защиты прав дольщиков

В Улан-Удэ состоялось выездное совещание по двум объектам-долгостроям. 24 ноября рабочая группа посетила строительные площадки домов на улице Ключевская и на проспекте Строителей. Эти новостройки возводили компании АО «Промгражданстрой», ООО «Сити-Строй» за счёт средств дольщиков, однако в срок дома так и не были сданы.

На сегодня объекты достраиваются за счёт средств Фонда защиты прав дольщиков.

- В работе заседания участвовали представители министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики, республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора, фонда поддержки граждан – участников долевого строительства в Бурятии. Члены рабочей группы обследовали возводимые дома, обсуждали вопросы завершения строительства проблемных объектов. Восстановление прав дольщиков находится на контроле прокуратуры республики, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

обманутые дольщики

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