В Улан-Удэ проверили строительство двух проблемных новостроек

В Улан-Удэ состоялось выездное совещание по двум объектам-долгостроям. 24 ноября рабочая группа посетила строительные площадки домов на улице Ключевская и на проспекте Строителей. Эти новостройки возводили компании АО «Промгражданстрой», ООО «Сити-Строй» за счёт средств дольщиков, однако в срок дома так и не были сданы.

- В работе заседания участвовали представители министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики, республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора, фонда поддержки граждан – участников долевого строительства в Бурятии. Члены рабочей группы обследовали возводимые дома, обсуждали вопросы завершения строительства проблемных объектов. Восстановление прав дольщиков находится на контроле прокуратуры республики, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.







На сегодня объекты достраиваются за счёт средств Фонда защиты прав дольщиков.