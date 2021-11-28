Согласно выводам экспертизы, расписался в документах другой человек
Бичурский районный суд отказал в удовлетворении исковых требований кредитной организации к жительнице о взыскании задолженности по кредитному договору в размере 70 тысяч рублей.
Женщина отрицала факт заключения кредитного договора. Она рассказала, что денежных средств по нему она не получала, возражала относительно подлинности подписей в документах на предоставление кредита.
- Для проверки доводов по ходатайству ответчика судом была назначена судебная почерковедческая экспертиза, согласно выводам, которой подписи, имеющиеся в указанных документах выполнены не ответчиком Д., а другим лицом, - сообщили в суде.
Таким образом, был установлен факт отсутствия волеизъявления ответчика на подписание документов на кредит.
Расходы по оплате услуг эксперта в сумме 17600 рублей взысканы с истца. Решение не вступило в законную силу.
Экспертиза доказала, что жительница Бурятии не брала кредит
Общество, Фото:
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