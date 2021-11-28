В Бурятии настоятель дацана дал прогноз на 2022 год

Год Тигра благоволит целеустремлённым, увлечённым людям
Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) дал прогноз на 2022 год.
- 12-летний цикл годов по лунному календарю с наименованием животных был придуман в Азии очень давно. Тогда люди большей частью жили, так сказать, в природе, в тесном контакте с животными. Мудрецы прошлого подметили или с помощью сверхъестественных способностей выявили, что каждый год имеет свой характер, свои склонности, свою энергетику. И это характерное влияние имеет большую силу на год и на день. Тогда было решено дать наименования годам. Лучше всего подходили животные, к тому же люди их хорошо знали и понимали. Так, примерно, и был создан 12-летний цикл. И в этой системе отсчёта мы живём и пытаемся понять, разобраться в буддийской астрологии и в самих себе, - рассказал вначале бурятский лама.
2022 год – это год синего Тигра в стихии Воды. Год благоволит людям, родившимся в годы Собаки и Коня. Тигр является символом увлечённости, импульсивности, страстности и даже одержимости. Избранному делу он отдаётся весь. Характер года, склонности людей, энергетика природы будут иметь сходство с таким пониманием этого животного.
- В наступающем году необходимо продолжить начатые дела, расширить, укрепить достигнутое, особенно касаемо прошлогодних проектов. Успешными будут начинания, а также перемены и изменения. Ещё больше возрастёт недовольство тех, кому не нравится работа, жизнь, условия, начальство, законы и т.д. Год увеличит, усилит чувства, обострит мнения, отношения и т.д. Вследствие чего могут быть большие перемены в политике. Думаю, что люди почти победят ковид, по крайней мере смертность и количество больных пневмонией уменьшится в разы. Болезненная энергетика лёгких и толстого кишечника должна отступить. В целом на год и на весь цикл очень плохое начало заложила пандемия. Болезни не отступят, но они сменят свои направления. Теперь они будут чаще и сильнее поражать кровь, лимфу, почки, ослабят мужское и женское здоровье, - отмечает настоятель дацана.
Также Еши Намжил лама добавил, что снизится рождаемость, участятся бесплодие, упадок сил, мужские и женские заболевания. Год Тигра благоволит целеустремлённым, увлечённым и даже азартным людям. К сожалению, активнее и громче будут вечно недовольные люди, а также те, кому не удалось довести до конца свои нехорошие дела и замыслы.
- Наступающая зима будет, пожалуй, короткой, но лютой. Весна и лето, скорее всего, будут продолжительными. Думаю, нередкими будут разные неожиданности в виде осадков, ветра, краткого похолодания и духоты. Возможно, придёт большое наводнение. Урожай снимется средний, скот неплохо размножится, однако участятся падежи и вынужденный забой. В целом год будет благополучным для работающих по интернету, в сфере обслуживания, в ремонте, в связи, в пошиве, производстве и тех, кто даёт деньги, прочее в долг, взаймы, в аренду, на прокат и во временное пользование. Вернутся насекомые, вредители, которые давно не показывались и даже те, о которых думали, что они исчезли навсегда, - продолжает лама.
Настоятель храма предсказывает, что сохранится риск распространения инфекций, в том числе от различных насекомых и другой живности. Поэтому нужно сажать и беречь деревья, кусты, чтобы привлечь как можно больше птиц. Чаще станут обращаться к различным духовным методам, йоге, народным целительным практикам и т.д. и т.п. «Думаю, что сократится рождаемость, и люди чаще будут обращаться к процедуре ЭКО», - также отметил он.
Год неблагоприятен для людей, родившихся в годы Обезьяны и Тигра. Труднее всего придётся пессимистам, флегматикам, людям, обделённым идеей, целью, страстью.
Лама не рекомендовал часто и в большом количестве есть рыбу, свинину, картофель, особенно в копчёном, вяленом, сушёном виде. «В материальном плане первые полгода ожидаются сложными, прогнозы все будут мрачными. Однако к концу лета, к осени финансовая ситуация немного стабилизируется. Год Тигра благоволит идейным, увлечённым людям, поэтому целеустремлённые и последовательные будут чувствовать себя лучше. Таковы примерные характеристики наступающего года», - спрогнозировал он.
- В прошлом году написанный мной прогноз на 2021 год частично не совпал. В частности, я ошибся с погодой на весну, и с возможным большим наводнением. Может быть, в изменении погоды и предотвращении большого наводнения значимую роль сыграли проведённые многочисленные ритуалы. Поэтому думаю, что прогнозировать лучше на полгода. В наше время карма, ситуации быстро меняются. Отдельные большие личности или большое количество людей в едином порыве могут существенно изменить жизнь общества, региона и даже страны. Следующий прогноз на вторую половину года планирую написать весной, ближе к лету. Так или иначе, считаю для себя очень полезным составление таких прогнозов. Уверен, что со временем они станут точнее. Данный зурхай относится не только к Бурятии, но и ко многим другим регионам, - заключил настоятель Курумканского дацана.
В Бурятии настоятель дацана дал прогноз на 2022 год
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