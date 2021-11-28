Станет ли чище дышать? В Улан-Удэ пытаются решить проблему «грязного воздуха»



В плену дыма



Проблема задымления и связанных с этим выбросов вредных веществ возникает ежегодно и является одной из застарелых для столицы республики. Причина её возникновения – взрывной рост автономных источников теплоснабжения в 2000-2015 годах. Однако, если ранее горожане недовольно роптали на коптящие день и ночь трубы ТЭЦ, в последние годы ситуация, по мнению учёных и результатам проведённых ими исследований, не так уж однозначна. Практически доказано: основным «виновником» висящего над Улан-Удэ смога является частный сектор, а автономные источники теплоснабжения юридических лиц, котельные и ТЭЦ – на втором плане. Действительно, именно в столице Бурятии – огромный массив частных домов, который год от года только разрастается. По оценкам администраций муниципалитетов Улан-Удэ, Иволгинского, Тарбагатайского и Заиграевского районов, в Улан-Удэнской агломерации расположено от 67 тысяч частных домовладений, отапливающихся по преимуществу дровами (до 70%) и углём (до 30%). Доля альтернативных источников энергии исчезающе мала – газовое, электрическое отопление используют не более 2%.



Как отмечают специалисты, статистика формируется за счёт объёмов загрязняющих веществ. И она неутешительна: с понижением температуры содержание бензапирена и других вредных веществ в атмосфере только растёт. В январе-феврале 2021 года, по данным Бурятского гидрометцентра, в атмосферном воздухе Улан-Удэ было зафиксировано до 27,6 ПДК (предельно допустимая концентрация) содержания бензапирена и свыше 2,1 раза ПДК по фенолу, оксиду и диоксиду азота. В октябре, как следует из данных Бурятского гидрометцентра, воздух всё также более всего загрязнён бензапиреном. В целом по городу средняя за месяц концентрация бензапирена превысила ПДК в 9 раз. Наибольшая концентрация этого вредного для здоровья вещества, превысившая норму в 14(!) раз, была зафиксирована метеорологами в районе расположения автоматической станции контроля загрязнения атмосферного воздуха по ул. Бабушкина (участок №2).



И это в принципе неудивительно: ни в одном городе России нет такого обширного частного сектора, как в Улан-Удэ. В том же миллионном Красноярске, отмечают экологи, расположено всего 12 тысяч частных домовладений, в соседнем Иркутске – 25 тысяч.



За последние несколько лет наблюдается увеличение доли не соответствующих гигиеническим нормативам проб атмосферного воздуха с 3,7% до 5,8%. При этом доля несоответствующих нормам проб в зоне влияния промышленных предприятий остаётся примерно на одном уровне – это указывает на влияние именно автономных источников отопления – частных домов.



– Частный сектор вокруг Улан-Удэ застраивается стихийно, причём, в основном, заселяются склоны долины. И все выбросы загрязняющих веществ от того, чем отапливаются частные дома, спускаются вниз на Улан-Удэ, находящийся в своеобразной котловине, и город в итоге скрывается в смоге, – отмечает генеральный директор ПАО «ТГК-14» Алексей Лизунов. – Валовый выброс от домохозяйств г. Улан-Удэ составляет более 63 тыс. тонн в год, а от промышленных предприятий города –20 тыс. тонн в год. Таким образом, вывод напрашивается сам собой.



Кто виноват?



Но ведь не только частные домовладения портят воздух над столицей. Среди основных источников загрязнения, безусловно, крупные предприятия теплоэнергетики республики. Согласно актуальным статистическим данным, объёмы выбросов от объектов ПАО «ТГК-14», расположенных в Республике Бурятия, составили: в 2018 году – 12951 тонну в год; в 2019-м – 12840 тонн в год и в 2020 – 11481 тонна.



Однако, как видим, наблюдается даже уменьшение объёмов выбрасываемых в атмосферу грязных веществ. Как отметили в дирекции ПАО «ТГК-14», такого снижения вредного влияния удалось добиться за счёт ежегодно проводимых плановых профилактических ремонтов котельного оборудования и котлоагрегатов с заменой золоулавливающих установок на эмульгаторы 2-го поколения. В настоящее время на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 заменены все установки, их КПД составляет 99%. Кроме того, обеспечивается качественная подготовка топлива (тонина помола) и соблюдение точного режима для оптимального прожигания угля, а также проектного давления орошающей воды для золоулавливающих установок.



– Данные мероприятия позволяют снижать нагрузку на окружающую среду на 1-3% ежегодно от предыдущего периода, – подчеркнул Алексей Лизунов. – За последние три года на мероприятия по охране атмосферного воздуха и снижению выбросов загрязняющих веществ было затрачено в общей сложности более 52,7 млн. рублей.



Ещё один «виновник» проблемы «грязного воздуха», признают специалисты, так называемые «малые» котельные, в том числе муниципальные и находящиеся в собственности юридических лиц, отапливающие магазины, склады, СТО, базы и другие предприятия, в общей сложности выбрасывающие более 20 тысяч вредных веществ в год.



Проведённые Институтом прикладной экологии и гигиены (г. Санкт-Петербург) сводные расчёты показывают, что в сумме это почти 50 тысяч тонн выбросов загрязняющих веществ в год: это и бензапирен, и формальдегиды, и взвешенные частицы, РМ 2,5 и РМ 10.



В данное время на балансе муниципалитета находится 33 котельных, от них отапливаются детские сады, школы, отдельно стоящие многоквартирные дома, там, где отсутствует возможность присоединения к централизованным сетям теплоснабжения. Лишь две из этих котельных – газовые, от них отапливаются 16-я и 50-я школы. Ещё две газовые котельные будут введены в эксплуатацию в этом году – в детских садах в посёлке Забайкальский и на ст. Дивизионной. Ещё 4 муниципальные котельные – электрические, 2 котельные работают на мазуте, а все остальные – на угле, что усугубляет ситуацию с выбросом вредных веществ в микрорайонах, образуя облака локальных загрязнений.



– В мае 2021 года мэрией Улан-Удэ заключено соглашение с Улан-Удэнским приборостроительным объединением, и сейчас ведётся работа над созданием фильтра дымоуловителя, – рассказал «Байкал-Daily» Вадим Имидеев, председатель проектно-аналитического комитета Администрации города Улан-Удэ. – Разгоняемым дымососом частицам придаётся положительный либо отрицательный заряд, с последующим притяжением к установленной сетке с противоположным зарядом. Таким образом, вылетающие взвешенные частицы задерживаются, не проникая в атмосферу. Такой подход позволит задержать и бензапирен, ведь его основная часть «путешествует» именно на взвешенных частицах. В работу включены учёные Института физического материаловедения СО РАН, ВСГУТУ. Есть ряд технических вопросов, решением которых занимается наша рабочая группа. Хотелось бы поблагодарить участников этого процесса и лично генерального директора Улан-Удэнского приборостроительного объединения Владимира Лучникова.



Данный эксперимент проводится на котельной школы-интерната по ул. Лысогорской, 85 – в этом году будет смонтировано оборудование и произведён отбор проб воздуха, чтобы понять, насколько снизились вредные выбросы. Как отметил Вадим Имидеев, если эксперимент будет признан успешным хотя бы на 30 процентов, тогда начнётся постепенное внедрение оборудования на других котельных города.



Сложнее ситуация с «малыми» котельными юридических лиц. Понятно, предприниматели ставят их, чтобы не платить по высоким тарифам «ТГК-14». При этом бизнесмены не горят желанием устанавливать электрические и газовые котельные, солнечные батареи, пытаясь таким образом сэкономить, и напрочь забывая о загрязнении природы.



– До собственников частных котельных не так-то просто достучаться. Во-первых, сейчас действует мораторий на проверки малого бизнеса, во-вторых, не все вопросы находятся в рамках полномочий муниципалитета. Мэрия имеет полномочия следить за статусом земельных участков, но не контролировать качество воздуха – этот вопрос в компетенции республиканских властей. В принципе, единственный рычаг влияния на автономные котельные – это подача деклараций в Бурприроднадзор. Если декларации поданы, то мер воздействия практически нет. Снижение давления на бизнес – это, безусловно, благо. Но, с учётом обстановки в конкретном регионе, необходимо правильно расставлять акценты, – поделился Вадим Имидеев.



А вопрос контроля выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и вовсе отнесён к полномочиям одновременно республики на уровне Минприроды и Росприроднадзора – федерального ведомства.



И, наконец, свою «чёрную» лепту вносит и увеличивающийся год от года автотранспорт.



– В последние годы в Улан-Удэ растёт количество единиц частного транспорта, а в улично-дорожной сети города существуют несколько застарелых инфраструктурных проблем, в частности, низкая пропускная способность Элеватора, на Проспекте 50-летия Октября, в районе улиц Бабушкина и Проспекта Строителей, – обращает внимание эксперт-эколог Андрей Кислов, аналитик по экологическим вопросам. – Когда автомобиль находится в пробке, происходит большой выброс взвешенных частиц и других вредных веществ, однако в движении выбросов на порядок меньше. Чтобы уменьшить объём вредных выбросов, необходимо развивать транспортную инфраструктуру, что сейчас, наконец, и делается – в стадии строительства мост через реку Уда, в проекте ещё один мост через Селенгу и строительство нескольких перспективных автодорожных развязок на других участках, что позволит уменьшить нагрузку на ключевые магистрали и экологию города.



Что делать?



Конечно, такой застоявшийся комплекс проблем «грязного воздуха» сразу и не решить. Однако в последние годы власти города и республики обратили-таки внимание на этот животрепещущий вопрос. И предлагают конкретные меры. В частности, уже сейчас мэрия ввела мораторий на выдачу документов на организацию новых СНТ и формирование новых земельных участков ИЖС (за исключением категорий граждан, которым такие участки должны предоставляться по закону). То есть на сегодня прирост частного сектора, который бесконтрольно разросся, приостановлен.



Администрацией города разработан комплекс мер, начиная с мониторинга экологической ситуации заканчивая решением насущных правовых вопросов.

В числе прочего – в Народный Хурал республики внесли проект закона, согласно которому частным котельным, имеющим возможность технического присоединения к централизованным сетям теплоснабжения, запретили бы использовать в качестве топлива уголь и дрова. Однако парламентарии республики отказались поддержать законопроект о введении административной ответственности за использование твёрдого топлива для отопления объектов, используемых в предпринимательской деятельности, и имеющих подключение к центральному теплоснабжению.



– Сегодня, например, на Кирзаводе прямо под стенами ТЭЦ-1 стоит ряд коммерческих объектов, и все они подключены к центральному теплу. Часть этого бизнеса добросовестно платит за центральное тепло, а часть ставит свою кочегарку, перекрывает основной канал центрального тепла, и начинает отапливаться углём, снижая издержки бизнеса за счёт здоровья граждан. Такую практику решено было пресечь – подобных объектов в города порядка двухсот, и они дают 3-7 процентов от вклада автономных источников теплоснабжения в загрязнение воздуха в Улан-Удэ. В столице Бурятии ситуация с загрязнением воздуха настолько критическая, что нам надо, как в Красноярске, биться с каждой трубой и с каждой кочегаркой – только в этом случае можно добиться положительных результатов. Однако на недавней сессии народные избранники отклонили законопроект, что делает закон нерабочим. Будем работать и убеждать депутатов, – прокомментировал решение парламентариев Вадим Имидеев.



На стадии реализации и комплекс мер по популяризации экологичных видов топлива – речь идёт об электроотоплении, использовании бездымных видов топлива, которые сегодня незаслуженно считаются дорогими, однако на самом деле это не совсем так.



– При реконструкции котельной для отопления бездымным топливом оно будет стоить от 2 до 4 тысяч рублей за тонну, а это вполне конкурентная цена, и люди проголосуют рублём, увидев прямую выгоду от использования этого вида топлива, – уверен Вадим Имидеев.



У проекта большое будущее. В принципе, бездымное топливо, или полукокс, используется в Европе уже пару веков. Буквально за пару лет Улан-Батор справился с задымлением с использованием этой технологии.



Суть производства представлена на схеме, разработанной администрацией города, – уголь подвергается нагреву в низкотемпературном кипящем слое. За счёт нагрева из него улетучиваются вредные вещества, происходит газификация. Это газовое топливо сжигается в верхней части котла, причём тепло от сгорания сообщается теплоносителю системы отопления жилых кварталов. Такой эффект позволяет значительно снизить стоимость бездымного топлива. Зольный остаток, тот самый хорошо прогретый уголь, и есть сырьё для бездымного топлива, которое получается путём прессования в цеху брикетирования. В качестве связующего используется мука (схема 1).







В планах – реконструкция двух котельных, которые снабдят город бездымным топливом. Одно из производств будет оснащено цехом брикетирования. Затем через сеть реализации бездымное топливо будет доставляться потребителям.



Глава Бурятии поручил Министерству экономики и мэрии «погрузить» проект в дальневосточную концессию. Это даст возможность финансирования разработки проектной документации и строительно-монтажных работ за счёт бюджета Миндальвостокразвития.



– Если всё пойдёт по оптимистичному сценарию, к 2025 году мы запустим первую очередь производства на Юго-Западе, и к 2027 году – вторую (схема 2), – подчеркнул Вадим Имидеев.



Кроме того, власти Бурятии всерьёз задумались о переводе частных домов на электроотопление, причём, за счёт привлечения инвесторов. О готовности приступить к масштабному проекту по переводу частных домовладений в Улан-Удэ на электроотопление на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым заявил гендиректор «Россети Сибирь» Павел Акилин.



– Мы сделали предварительный расчёт затрат: требуется порядка 5 млрд рублей на реконструкцию оборудования. При этом необходимо продумать объём компенсации жителям разницы в стоимости топлива. Ведь человек, который переходит на электроотопление, не должен платить больше, чем если бы он топил дровами или углём. И сейчас совместно с правительством мы должны определиться по планированию этапов и двигаться дальше, – сообщил Павел Акилин.



Сочетание электроотопления и бездымного топлива помогло Монголии справиться со смогом. Этот вариант администрация города реализует совместно с Минтрансом Бурятии, готовы промежуточные результаты в виде обследования и укрупнённой оценки затрат, необходимых на реконструкцию сетей.

Также требуют оптимизации и развития изношенные тепловые сети города, необходимо продолжать работу и по установке фильтров на котельных.



– Исправить ситуацию может централизация отопления, применение альтернативных источников энергии. Кроме того, необходимо дальнейшее развитие ТЭЦ-2, что позволит закрыть в Улан-Удэ около полусотни небольших котельных и снизить вредные выбросы в атмосферу в 18-20 раз, с учётом удалённости основного источника от центра города и улучшения рассеивания (высота трубы ТЭЦ-2 составляет 240 м), создаваемые приземные концентрации загрязняющих веществ могут быть снижены, – солидарен и гендиректор ПАО «ТГК-14» Алексей Лизунов. – Также помочь может озеленение, переход на электроотопление, использование пеллетов и реализация масштабного социального проекта по теплоизоляции домов.

Кроме того, правительство республики выделило деньги на научные изыскания, направленные на снижение загрязнения атмосферы, и в прошлую зиму проведена большая исследовательская работа совместно с учёными БИП СО РАН. Выяснилось – именно частный сектор производит в три раза больше вредных выбросов, чем та же ТЭЦ-1, на которую многие привыкли грешить.



Как отмечают наши эксперты, ещё одна альтернатива для частного сектора – автоматизация отопления: за счёт либо газификации, присоединения к сетям централизованного теплоснабжения или электричества.



– Дело за ценой и наличием технической возможности. Сегодня отапливать небольшой дом площадью 60 квадратных метров стоит порядка 30 и более тысяч рублей, которые уходят на дрова; электричеством – почти 50 тысяч, за последнее время вырос в цене и газ, потому у людей нет экономической возможности и большого желания переходить на экологичные виды топлива, – отмечает Вадим Имидеев. – Неудивительно, что рост энергопотребления идёт малыми темпами, в среднем на 1-2% процента в год, тогда как рост потребления угля существенно выше – на уровне 7-8 процентов. Но уголь даёт в три раза больше вредных выбросов в атмосферу, и тенденция такова, что если не предпринять активных мер, через пять лет от угольного смога ничем не спастись. Город задохнётся.



Но убедить население переходить на экологичные виды топлива вполне возможно, уверен наш эксперт: люди всегда голосуют рублём, то есть необходимо планомерно снижать цены на такие виды топлива.



И в этом направлении уже намечаются существенные сдвиги. В июне 2021 года подписан меморандум о взаимодействии с Росприроднадзором в рамках реализации с 2024 года федерального проекта «Чистый воздух» (включены г. Улан-Удэ, пос. Селенгинск Кабанского района и г. Гусиноозёрск Селенгинского района).



– Санкт-Петербургский институт прикладной экологии и гигиены в конце октября представил Минприроды Бурятии сводные расчёты загрязнения атмосферы Улан-Удэ. Здесь надо поблагодарить и Главу Бурятии, и Народный Хурал – которые одобрили финансирование этих работ. 7 лет мы жили без этих расчётов. Сводные расчёты – это основа всего, что касается чистоты воздуха. Кроме того, это прикладной рабочий инструмент, который позволяет нам оценивать загрязнение атмосферы, они позволяют нам моделировать разные ситуации.



Это очень продвинутая система – питерцы будут сопровождать её в течение года, а мы, совместно с Минприроды будем её дорабатывать в части дополнения реестра автономных источников тепла юридических лиц, которые можно отследить только в отопительный сезон. У этой истории намечается большое продолжение – в перспективе эта модель может помочь войти республике в федеральный проект «Чистый воздух», – оптимистично настроен Вадим Имидеев. – Тогда каждой коптящей трубе юридического лица нарежут очень жёсткую квоту на загрязнение воздуха, и чтобы нам выдержать эти квоты, нужно сейчас максимально просчитать всех, кто это может делать, для того, чтобы эти ограничения распределялись равномерно.

Всё проведенные и запланированные мероприятия дают надежду, что в ближайшие 5-6 лет проблема будет решена.



Подготовил Митап Цыренов



