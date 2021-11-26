Более чем на 80 улиц Улан-Удэ настанет «конец света»

Под отключение света попадают отдалённые микрорайоны, СНТ и предприятия города
Проведение плановых работ по монтажу проводов, замены опор, технического обслуживания начнут «Россети Сибирь» в конце ноября. Работы продолжатся до 3 декабря. Администрация Улан-Удэ обратилась к горожанам отнестись с пониманием к отключению электроснабжения.
Под отключение света попадают 148 микрорайон, АЗС на Жердева 10 а, СТО «Жассо», ООО «Либерти» и «Смит», СНТ Строитель, улицы на Батарейке, Шишковке и в районе авиазавода и Лысой горы.
Подобные отключения в столице Бурятии происходят еженедельно. В ПАО «Россети Сибирь» в Бурятии уверяют, что ремонт сетей проводится в любое время года. «Это отключение не критично», - заверили в ресурсоснабжающей организации.
- Ремонт можешь продлится и больше часа, но это обычное явление. Ведь мы должны содержать наши сети в надлежащем порядке, - прокомментировали отключение «Байкал Daily» в компании.
Список адресов, подпадающих под отключение:
Под отключение света попадают отдалённые микрорайоны, СНТ и предприятия города
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