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В Улан-Удэ жену ветерана ОМОН наградили медалью

В Улан-Удэ жену ветерана ОМОН наградили медалью
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Женщина более 20 лет ухаживает за прикованным к постели мужем

В преддверии Дня матери в Улан-Удэ супруге ветерана ОМОН Марине Николаевне вручили памятную медаль «Дочерям отчизны». Медаль вручила руководитель регионального отделения «Союз женщин России» Анна Скосырская. Ветераны Росгвардии и МВД преподнесли женщине цветы и подарки.

Марина Николаевна – супруга Анатолия Ивановича, бывшего сотрудника мобильного отряда особого назначения «Кречет». Анатолий был сапёром, не раз выезжал в служебные командировки на Кавказ.

Старший прапорщик милиции стал инвалидом в результате неудачной тренировки в спортивном зале. Их сыну тогда было пять лет.

Супруга взяла на себя на все заботы по уходу за Анатолием, не оставляя попыток поставить мужа на ноги. Она ухаживает за ним уже более 20 лет.

- Мы видим, с какой любовью и заботой Марина Николаевна ухаживает за своим мужем, сколько сил в этой необыкновенной женщине, которая самоотверженно посвятила всю себя своим мужчинам – мужу и сыну, – отметил помощник начальника управления Росгвардии по работе с ветеранами подполковник милиции в отставке Юрий Цыбденов.

Пройдя сквозь испытания вместе супруги сохранили любовь и уважение, воспитав достойного сына. Последовав примеру отца, он служит в подразделении сил специального назначения Росгвардии.


семьи ОМОН

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