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Сегодня в Улан-Удэ будут массово проверять водителей

Сегодня в Улан-Удэ будут массово проверять водителей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом предупредили сотрудники ГИБДД

Сегодня в Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей группами нарядов ДПС.

- Особое внимание будет уделено пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также профилактике ДТП с участием пешеходов, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Вблизи пешеходных переходов на магистральных улицах столицы Бурятии будут выставлены дополнительные экипажи ДПС.



водители ГИБДД

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