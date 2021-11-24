Сегодня в Улан-Удэ будут массово проверять водителей

Об этом предупредили сотрудники ГИБДД



Сегодня в Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей группами нарядов ДПС.



- Особое внимание будет уделено пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также профилактике ДТП с участием пешеходов, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Вблизи пешеходных переходов на магистральных улицах столицы Бурятии будут выставлены дополнительные экипажи ДПС.









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