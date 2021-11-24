Об этом предупредили сотрудники ГИБДД
Сегодня в Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей группами нарядов ДПС.
- Особое внимание будет уделено пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также профилактике ДТП с участием пешеходов, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Вблизи пешеходных переходов на магистральных улицах столицы Бурятии будут выставлены дополнительные экипажи ДПС.
Сегодня в Улан-Удэ будут массово проверять водителей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Не все туристы помнят о необходимости сдать ПЦР-тест на коронавирус
В рамках этого контракта можно получить до 250 тысяч рублей
Они адресовали своим мамам и бабушкам слова благодарности за любовь, терпение и заботу
Попасть на вакцинацию можно и по записи, и по живой очереди
Звёздные гости не смогли распознать Иволгинский дацан, в отличие от маленькой девочки
Жертвами коронавируса стали ещё пять человек
В Бурятии стартует «горячая линия» по профилактике ВИЧ-инфекции
Посетители увидят более 100 уникальных экспонатов
В деле разбиралась прокуратура
Директоров предприятий оштрафовали
Команда победителей получит 175 тысяч рублей
Участники померятся силами в национальных видах спорта
Порывы ветра могут достигать 14 м/с
Общество, 23.11.2021
«Тайный мир выдр», - так назвал свой пост специалист
Общество, 23.11.2021
В Бурятии подвели итоги контроля за питанием в школах