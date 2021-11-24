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В Забайкалье разыграют киберкубок ДФО и СФО

В Забайкалье разыграют киберкубок ДФО и СФО
Общество,  Фото:pixabay.com
Команда победителей получит 175 тысяч рублей

В Забайкальском крае открывается регистрация на бесплатный турнир Дальнего Востока и Сибири на кубок губернатора региона по Dota 2. Она завершится 2 декабря в 10:00 по местному времени.

Участие могут принять спортсмены возрастом 14 лет и старше. Команды должны состоять из игроков Сибири и Дальнего Востока.

Онлайн-отборочные пройдут с 4 по 5 декабря и с 11 по 12 декабря. Финальные LAN-игры состоятся с 24 по 26 декабря в Чите, во дворце молодёжи Забайкальского края «Мегаполис».

Призовой фонд турнира составит 375 тысяч рублей. Команда-победитель получит 175 тысяч рублей и звание сильнейшего состава Сибири и Дальнего Востока. Серебряным призёрам достанется125 тысяч рублей, бронзовым – 75 тысяч рублей. Об этом сообщает Забайкальское краевое региональное отделение федерации компьютерного спорта России.

Возрастное ограничение 16+
Забайкальский край киберспорт компьютерный спорт турнир

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