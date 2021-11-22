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В Улан-Удэ водители бросаются на снегоуборщиков

В Улан-Удэ водители бросаются на снегоуборщиков
Общество,  Фото:комитет городского хозяйства
«Рукопашные бои» во время уборки снега происходят по вине агрессивных водителей

Прошлая неделя в Улан-Удэ отметилась длительными осадками. Так, с 16 на 17 ноября снег шёл непрерывно 10 часов. Тогда выпало 7 мм осадков, это 70% от месячной нормы. Улан-удэнцы в соцсетях массово выражали возмущение по очистке городских улиц.

«Парад уборочной техники был на площади месяц назад, где они все? Пора выпускать тяжёлую артиллерию!», «Ничего не чистили, на Трубачеева скоро колея будет, на Сахьяновой тоже», «А 40-е кварталы и Энергетик когда будут убирать?», «Три дня ждали. На некоторых улицах уже так раскатали без помощи техники», - только в одном паблике ves_ulan_ude подобных комментариев десятки.

Большое количество жалоб на некачественную уборку улиц, остановок, тротуаров и пешеходных переходов поступило и в Общественную палату Бурятии. Зампредседателя палаты, экс-министр экономики Бурятии Татьяна Думнова раскритиковала ситуацию на дорогах.

- Жителям и гостям столицы Бурятии, особенно детям, инвалидам и пожилым гражданам, совершенно не важно, какие проблемы существуют у чиновников. Им важно, чтобы улицы были чистыми, по ним было спокойно пройти или проехать, чтобы они чувствовали себя в безопасности на пешеходных переходах и остановках общественного транспорта в зимний период года. Травматизму на улицах города подвергаются все горожане, вне зависимости от возраста и социального положения. В настоящее время обеспечение безопасности пешеходов далека от необходимой. Из года в год проблема не решается оперативно, даже в центре города небезопасно перейти дорогу. Общественная палата Республики Бурятии ждёт от коммунальных и дорожных служб не объяснений, а обеспечение безопасности для жителей и автомобилистов! – написала на своей странице в Facebook Татьяна Думнова.

Рекордное количество песка

На текущий момент в городе задействована 21 машина по подсыпке дорог. Только в ноябре на подсыпку улиц ушло рекордное количество песка, отчитался сегодня на брифинге директор МБУ «Комбинат по благоустройству» Владимир Соснин.

- На сегодняшний день в ноябре (а месяц ещё не закончился), мы уже высыпали 6052 тонны песка. Прежний самый большой показатель был в 2016 году, когда высыпали 5830 кубов песка. С 17 ноября по 20 ноября, за три дня ежедневного снегопада, мы высыпали 3178 тонн песка. Такого ноября ещё не было, - пояснил директор комбината по благоустройству.

Сотрудники комбината очистили от снежного вала и наста и продолжают работу на важнейших транспортных артериях - ул. Балтахинова, пр. Автомобилистов, ул. Терешковой, ул.Трубачеева, ул.Ключевская, ул.Лимонова, ул.Ботаническая, пр. Строителей. Идёт работа и на других, «второстепенных» дорог.

- Упор идёт именно на очищение дорожного полотна, когда грейдер сталкивает весь снег к обочинам, который потом постепенно будет вывозиться, - пояснил Владимир Соснин.

«Доходило до рукопашных боёв»

Директор комбината по благоустройству ответил на критику горожан. Он пояснил, что спецтехника намеренно работает по ночам, так как дороги в это время свободные, никто не паркуется. Когда же в выходные дни спецтехника выходит на работу днём, доходит едва ли не до нападений на сотрудников. Агрессивные горожане кидаются на снегоуборщиков.

- Мы не раз слышали критику от жителей города по поводу «где техника?», «где их работа?», но в целом ситуация на дорогах иная. Когда у нас техника выходила на работу в день даже в выходной день, у нас доходило даже до рукопашных боёв на дорогах, - поделился Владимир Соснин.

Грейдеры и вся крупная техника по-прежнему будет работать в рабочие дни по ночам, а днём – только в выходные.

Реагентов не будет

Горожанам в очередной раз напомнили, что посыпка улиц реагентами запрещена.

- К нам поступают вопросы почему мы не используем реагенты, хотя бы на те места, где есть ледообразования. В Улан-Удэ запрещено использовать реагенты по причине федерального закона о защите озера Байкал. Все стоки с города идут в Байкал, запрет действует, чтобы не навредить экологии, - пояснил Владимир Соснин.

В соседних Иркутске и Чите такого запрета нет. Однако там и система уборки «в корне отличается от улан-удэнской», отметил глава комбината по благоустройству.

Как сообщал «Байкал-Daily», ещё шесть лет назад в Бурятии поднимали вопрос о том, чтобы начать посыпать дороги солью. О необходимости этого говорили, в частности, дорожники, а представители ГИБДД тогда принципиально не возражали. Однако Росприроднадзор всё же рекомендовал использовать по старинке песок с мелким щебнем. Да и иркутяне сами не раз просили запретить химические реагенты на дорогах, так как они печально сказываются на обуви и автомобилях.





снег

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