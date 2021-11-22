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Художница из Петербурга получила назначение в Улан-Удэ

Художница из Петербурга получила назначение в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Александра Данилова
Главный художник появился в Русском драмтеатре

В Государственном русском драматическом театре имени Бестужева вновь появился главный художник. Вакантную должность заняла молодая художница из Санкт-Петербурга Анастасия Шафикова, сообщили в пресс-службе театра.

Анастасия Шафикова в 2019 году окончила Российский институт сценических искусств, факультет сценографии и театральной технологии (мастерская Владимира Фирера). В качестве художника-постановщика и художника по костюмам оформила спектакли: «Дело лорда Гольмика» режиссёра Ивана Пачина в Московском областном театре кукол, «Восточные сказки. Шахерезада» режиссёра Аллы Чепинога в Мариинском театре, там же – «Белоснежка», «Чукоккола», «Сказка о глупом мышонке» в сотрудничестве с Аллой Чепинога, «Горе от ума» режиссёра Андрея Дижонова в Национальном театре Карелии и другие.

Также Анастасия неоднократно участвовала в выставках и лабораториях. Она работала над эскизом «Глаз волка» режиссёра Ивана Пачина в рамках лаборатории «Театр Наций театрам атомных городов», этюдом «Чуковский» Александра Баркара на лаборатории «БТК-Фест», была участником выставок молодых театральных художников в Боярских палатах «Твой шанс» и «Клин пир 12».

В Улан-Удэ Анастасия Шафикова приехала впервые по приглашению руководства Русского драматического театра, где и заняла должность главного художника.

– Мне всегда казалось: чтобы что-то качественно изменить, недостаточно тех трёх месяцев, что отводится на постановку, да и цели ставятся другие. Приезжая в разные театры, сложно сразу понять, как там все устроено внутри и это часто тормозит работу. Поэтому я благодарна театру им. Н.Бестужева за оказанное доверие и мне очень интересно, что получится, – говорит художник.
художники

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