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В Бурятии ожидается морозная погода

В Бурятии ожидается морозная погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Днём по республике -10,-15, местами -4,-9, по северу -16,-21

По данным Бурятского гидрометцентра, 22 ноября по республике: переменная облачность, по северному Прибайкалью снег, по остальной территории морозная, преимущественно без осадков погода. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -21,-26, местами -11,-16, по северо-востоку и юго-западу -31,-36, днём -10,-15, местами -4,-9, по северу -16,-21.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью -21,-23, днём -11,-13. 

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