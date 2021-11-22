В Бурятии ожидается морозная погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Днём по республике -10,-15, местами -4,-9, по северу -16,-21



По данным Бурятского гидрометцентра, 22 ноября по республике: переменная облачность, по северному Прибайкалью снег, по остальной территории морозная, преимущественно без осадков погода. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -21,-26, местами -11,-16, по северо-востоку и юго-западу -31,-36, днём -10,-15, местами -4,-9, по северу -16,-21.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью -21,-23, днём -11,-13.



