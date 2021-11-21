Пожилой женщине дали условный срок
Бичурским районным судом рассмотрено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 167 УК РФ - умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога, с причинением значительного ущерба гражданину.
В июне 2021 года ночью пьяная 66-летняя пенсионерка на почве личных неприязненных отношений к мужчине подожгла его автомобиль и скрылась с места. В результате преступных действий сельчанину причинён значительный материальный ущерб на общую сумму уничтоженного имущества 64 320 рублей.
Приговором суда женщине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, с возложением дополнительных обязанностей. Кроме этого, удовлетворены исковые требования мужчины о возмещении материального ущерба, причинённого преступлением - 64 320 рублей.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.
В Бурятии пьяная пенсионерка подожгла машину
Общество, Фото:
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