Они будут распределены в соединения и воинские части ВВО
В соединения и части общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, для прохождения военной службы поступит более 300 младших специалистов, обучавшихся в различных учебных центрах министерства обороны РФ.
- Прибывшие военнослужащие прошли полугодичные курсы, в ходе которых с ними проводилась подготовка по различным направлениям, в частности, работа на современных радиостанциях, владение комплексами автоматизации и управления, управление различными видами колёсной и гусеничной техники, - сообщает пресс-служба ВВО.
Военнослужащие, прошедшие подготовку в учебных центрах, будут назначены на должности специалистов связи, радиоэлектронной борьбы, водителей многоосных шасси, водителей гусеничной техники, в том числе танков Т-72Б и Т-72Б3, самоходных артиллерийских установок «Мста-С» и распределены в соединения и воинские части общевойскового объединения Восточного военного округа.
В Бурятию прибудут более 300 военных специалистов
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