Коронавирус выявили ещё у 246 жителей Бурятии

Ежесуточный прирост больных незначительно уменьшился



По данным управления Роспотребнадзора на утро 20 ноября в Бурятии зарегистрировано 67450 заражения COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 47% (31461) приходится на жителей Улан-Удэ.



Суточный прирост составил 246 новых больных. Число заболевших остаётся на уровне. Накануне сообщалось о 247 больных, до этого о 245 и 244.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 203 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1546 коек: занято – 1212, свободно – 334 коек. Занятость коечного фонда составляет 78,3%.



В стационарах получают лечение 1212 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 954. В отделениях реанимации находится 125 пациентов (из них старше 65 лет – 70), на ИВЛ – 87 пациентов (из них старше 65 –53), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 75 человек. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 4137 человек.



Всего выздоровели от COVID-19 – 59988 человек, из них 230 пациентов – за прошедшие сутки. Дополнительно сняты с наблюдения 132 человека.



Всего умерло от коронавируса с тяжёлой сопутствующей патологией – 2113 человек. Накануне скончались 9 пациентов, из которых восемь были старше 65 лет.



В республику всего поступило 506572 единиц первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 423005 человек. Всего осуществлены поставки второго компонента вакцины в объёме 434180 ед. Завершили первичную вакцинацию 367025 человек. Повторную вакцинацию начали 42487 человек.



