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В Бурятии умерла переболевшая ковидом девочка с врождённым заболеванием

В Бурятии умерла переболевшая ковидом девочка с врождённым заболеванием
Общество,  Фото:pixabay.com
Девочка поступила в больницу в критическом состоянии

В Бурятии умерла 10-летняя девочка, перенёсшая ранее коронавирус в тяжёлой форме. У умершей девочки было тяжёлое врождённое заболевание, сообщили в минздраве Бурятии.

- Летом 2021 года ребёнок с врождённым заболеванием перенёс коронавирусную инфекцию в тяжёлой форме, и болезнь оставила серьёзные последствия для организма, - уточнили в министерстве здравоохранения.

Тогда девочку госпитализировали в стационар детской республиканской клинической больницы в Улан-Удэ. Врачи боролись за её жизнь и спасли ребёнка.

Но недавно девочка поступила в детское отделение Заиграевской центральной районной больницы. Она была в критическом состоянии из-за осложнений врождённого заболевания и перенесённого COVID-19.

- Минздрав Бурятии контролировал ситуацию с первых минут поступления ребёнка. Но, к глубокому сожалению, она скончалась от катастрофических осложнений врождённого заболевания, - сообщили в министерстве.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июле в Бурятии от тяжёлой формы коронавируса умерла беременная женщина. За её жизнь врачи боролись 15 дней, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее.
коронавирус смерть дети

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