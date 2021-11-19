В Бурятии ударят морозы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местами ночные температуры будут опускаться до -36



На Бурятию наступают морозы, на севере столбики термометра опустятся до -36.



По прогнозу синоптиков, завтра, 20 ноября, в республике переменная облачность, местами небольшой снег, днём по южной половине до умеренного. Ветер восточный с переходом на северо-западный 6-11, утром и днём местами порывы до 15-19 м/с, низовые метели. Температура ночью -13,-18, местами -23,-28, по Прибайкалью и югу при облачности -8,-13, днём 4-9, местами 11-16 мороза.



В воскресенье, 21 ноября, также переменная облачность, местами небольшой снег, ночью по северной половине до умеренного. Ветер северо-западный 6-11, ночью в отдельных районах 15-19 м/с, позёмка. Температура ночью -13,-18, местами -23,-28, по юго-западу до -28,-33, по Прибайкалью -8,-13, днём -6,-11, местами -14,-19.



Следующая неделя начнётся с морозной погоды. 22 ноября - переменная облачность, по северному Прибайкалью снег, по остальной территории морозная, преимущественно без осадков погода. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -21,-26, местами -11,-16, по северу и юго-западу -31,-36, днём -10,-15, местами -4,-9, по северу -16,-21.

