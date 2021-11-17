Местами ожидаются сильные снегопады
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 ноября в республике облачно с прояснением, снег, местами сильные снегопады. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-20 м/с, позёмка, метели. Температура днём 0,-5, местами -6,-11.
В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11, ночью и утром до 18 м/с, позёмка. Температура днём -2,-4.
В Бурятии сегодня холодная погода
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