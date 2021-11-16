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В Улан-Удэ ведётся ямочный ремонт с помощью холодного асфальта

В Улан-Удэ ведётся ямочный ремонт с помощью холодного асфальта
Общество,  Фото:КГХ
Работы можно проводить при температуре до минус 15-20 градусов

Как заметили многие горожане, в этому году большинство улан-удэнских дорог стали более «бесшумными» и, соответственно, более комфортными.

С января этого года в Улан-Удэ произошли определённые успехи в содержании автомобильных дорог, потому что впервые город в лице комбината по благоустройству и комитета городского хозяйства начал сам выполнять ямочный ремонт.


- Созданное в комбинате в начале года специальное дорожное подразделение работает на передовом современном оборудовании, которое даёт минимальные затраты при ямочном ремонте. Комбинат использует два основных подхода в ямочном ремонте - это устранение больших ям с помощью горячего асфальта, и заделка трещин и выбоин струйно-инъекционным методом с помощью комплекта оборудования московского машиностроительного завода «Бецема», - сообщили в пресс-службе комитета городского хозяйства.

В этом году ямочный ремонт стартовал не летом, а в середине марта, сразу после таяния снега. Это стало возможным благодаря применению инновационного материала – «холодного асфальта». С горячим асфальтом дорожные службы комбината начали работать с мая, также как и струйно-инъекционным методом.

 
С августа объёмы ямочного ремонта струйно-инъекционным методом выросли практически в три раза благодаря круглосуточному режиму работы. Результаты такого подхода к городским дорогам сразу почувствовали водители и пассажиры автомобилей, так как на магистралях и центральных улицах стало практически бесшумно и комфортно передвигаться из-за заделанных выбоин, швов и трещин, уверяют в комитете.

Работы с горячим асфальтом и с помощью «Бецемы» выполнялись до конца октября до наступления дневных минусовых температур. В целом за весь год комбинат по благоустройству устранил ямы общей площадью 14 тысяч квадратных метров, а трещины заделал общей площадью почти 10 тысяч квадратных метров.

С 26 октября «экстренный» ямочный ремонт на наиболее важных участках дорожно-транспортной сети выполняется «холодным» асфальтом. Отличие и преимущество «холодного асфальта» над горячей укладкой в том, что работу можно проводить при температуре до минус 15-20 градусов. Продукция выпускается в виде готовой асфальтобетонной смеси с добавлением битума, полимеров и пластификаторов. Этот «холодный» асфальт используется в мире не только в ямочном ремонте дорожных покрытий, но и для всесезонного ремонта аэродромных взлётно-посадочных полос.

КГХ ямочный ремонт

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