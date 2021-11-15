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В Бурятии посадили «компенсационный» лес на 600 га

В Бурятии посадили «компенсационный» лес на 600 га
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Посадки прошли в восьми районах республики

Компании, использующие лес при добыче полезных ископаемых, строительстве трубопроводов, автомобильных дорог, линий электропередач или переводе земель лесного фонда в земли иных категорий, обязаны восстановить такую же площадь вырубленного леса. Лесопользователи сами выбирают площади для восстановления.

- В этом году «компенсационные» посадки на общей площади 664 га проведены в Баргузинском, Бичурском, Заиграевском, Кабанском, Прибайкальском, Тарбагатайском, Мухоршибирском и Хоринском районах, - сообщил заместитель руководителя оеспубликанского агентства лесного хозяйства Сергей Грязнов.

Почти 90% лесопользователей, которые восстановили лес, – это компании по добыче полезных ископаемых, остальные 10% занимаются строительством и эксплуатацией линейных объектов.

- Между лесхозом и лесопользователем заключается договор на выполнение лесовосстановительных мероприятий. Мы не просто высаживаем сеянцы, но и в последующем проводим агротехнический уход, - пояснил руководитель Заудинского лесхоза Иван Болдырев.

Сейчас действует принцип «сколько вырубил – столько и посадил», сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Лес лесовосстановление

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