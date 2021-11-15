Посадки прошли в восьми районах республики
Компании, использующие лес при добыче полезных ископаемых, строительстве трубопроводов, автомобильных дорог, линий электропередач или переводе земель лесного фонда в земли иных категорий, обязаны восстановить такую же площадь вырубленного леса. Лесопользователи сами выбирают площади для восстановления.
- В этом году «компенсационные» посадки на общей площади 664 га проведены в Баргузинском, Бичурском, Заиграевском, Кабанском, Прибайкальском, Тарбагатайском, Мухоршибирском и Хоринском районах, - сообщил заместитель руководителя оеспубликанского агентства лесного хозяйства Сергей Грязнов.
Почти 90% лесопользователей, которые восстановили лес, – это компании по добыче полезных ископаемых, остальные 10% занимаются строительством и эксплуатацией линейных объектов.
- Между лесхозом и лесопользователем заключается договор на выполнение лесовосстановительных мероприятий. Мы не просто высаживаем сеянцы, но и в последующем проводим агротехнический уход, - пояснил руководитель Заудинского лесхоза Иван Болдырев.
Сейчас действует принцип «сколько вырубил – столько и посадил», сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
В Бурятии посадили «компенсационный» лес на 600 га
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Одна из бесед называлась «Достоевщина в литературе»
Активисты собирают подписи под обращением в прокуратуру
Сотрудники фонда «Ниточка» за свой счёт убрали три тонны мусора
Волонтёры выходят на работу в пункт вакцинации
С юмористами из Улан-Удэ выступала блогер-миллионик Аня Покров
Суточный прирост больных продолжает расти
Мужчина отделался условным сроком
Церемонию бракосочетания проводил представитель ЗАГСа
Расследуется уголовное дело
Местами по республике небольшой снег
Это данные за 9 месяцев
Девушка поверила смс-сообщению о выигрыше более миллиона рублей
В целом же по России темп роста просрочки в сентябре составил 13%
Визуально-пластический спектакль - приглашение зрителей в причудливый мир геометрических форм
Авто мужчина угнал после застолья