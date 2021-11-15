Аферисты обманывали желающих купить дом
1 сентября Советский районный суд Улан-Удэ признал супругов виновными в совершении шести преступлений по статье «Мошенничество». Кроме того, женщина признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба». Их приговорили к 6 и 7 годам колонии общего режима.
В суде установлено, что в период с 2014 по 2019 годы супруги обманом воровали деньги у людей. Они подавали объявления о продаже своего дома, однако вовсе не собирались его продавать. Получив задаток от шести покупателей в размерах от 200 до 500 тысяч рублей, они не выполняли дальнейшие действия по оформлению и передаче имущества.
Кроме того, подсудимая обманула двух человек о сдаче в аренду не принадлежащей ей квартиры и получила от них деньги.
Не согласившись с приговором, осуждённые обжаловали его в апелляционном порядке.
Верховный суд Бурятии отклонил доводы о невиновности, судебное решение оставил в силе, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Улан-Удэ супруги-мошенники пытались обжаловать приговор
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