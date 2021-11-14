За минувшие сутки скончались пять пациентов с COVID-19
По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 14 ноября зарегистрировано 65996 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 47% (30902) приходится на жителей Улан-Удэ.
За минувшие сутки у 229 человек выявлен коронавирус.
Из выявленных за прошедшие сутки больных – 189 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 202 га. По состоянию на 14 ноября, число контактных лиц – 13739 человек.
По данным минздрава республики, всего выздоровели от COVID-19 – 58732 человек, в том числе за сутки 207.
В стационарах Бурятии получают лечение 1274 пациентов с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1005. В отделениях реанимации находится 128 пациентов (из них старше 65 лет – 73), на ИВЛ – 79 пациентов (из них старше 65 –42), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 61.
Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1517 коек: занято – 1274, свободно – 243 койки. Занятость коечного фонда составляет 84%.
По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3923 человек.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2067 человек, в том числе за прошедшие сутки 5 пациентов (в возрасте до 65 лет - 0, старше 65 лет – 5 чел.).
Коронавирус выявили ещё у 229 жителей Бурятии
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