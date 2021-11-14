В Улан-Удэ известный хирург прооперировал младенца с врождённой опухолью

Юрий Козлов отметил, что справиться с врождённой крестцово-копчиковой тератомой нужно было как можно скорее



Гигантскую врождённую опухоль - тератому - успешно удалили новорожденному ребенку в Детской республиканской клинической больнице.



- Ребёнок родился месяц назад с нормальным весом, можно сказать, вполне здоровым, если бы не эта огромная врождённая опухоль в нижней части спины. Откладывать её удаление далее было нельзя, - рассказывают в больнице.



В рамках сотрудничества с целью развития высокотехнологичных методов в медучреждение прилетел профессор, доктор медицинских наук Юрий Андреевич Козлов, который прооперировал ребёнка.



Операция прошла успешно, без технических осложнений.



- Выполнен полный объём планируемого вмешательства, длительность 3 часа 10 мин., в т.ч. хирургическое - около 2 часов, - пояснили здесь.



В настоящее время маленькая пациентка переведена в отделение реанимации для наблюдения в раннем послеоперационном периоде. Теперь ребёнку ничто не будет мешать расти и развиваться. «Это ещё один мастер-класс выдающегося детского хирурга, заслуженного врача РФ Юрия Андреевича Козлова для молодых хирургов ДРКБ!», - добавили в больнице.



Профессор Юрий Козлов на своей странице в Instagram также отметил, что малышке от рождения месяц, и справиться с врожденной крестцово-копчиковой тератомой нужно было как можно скорее.



- Такие образования мало того, что деформируют окружающие органы и заставляют все ресурсы организма трудиться с увеличенной нагрузкой, есть риск перерождения их в злокачественные. Операция была комбинированной. Лапароскопия для внутрибрюшной части опухоли, открытая хирургия - для наружной. Три часа отличной командной работы. Мы сделали всё как нужно. Спасибо бурятским коллегам ДРКБ за как всегда отлично подготовленный процесс! И отдельное - за тёплый, не смотря на погоду, приём, - заключил хирург.

