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В Бурятии начинается целевой набор на специальность врача

В Бурятии начинается целевой набор на специальность врача
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике решают проблему кадрового дефицита в здравоохранении

11 ноября в Бурятии состоялось совещание у главы республики Алексея Цыденова совместно с региональными министерствами здравоохранения и образования, а также БГУ имени Доржи Банзарова.

На совещании приняты следующие решения:

С 15 ноября начинается целевой набор на специальность врача (подробности будут на аккаунте @minzdrav_03). Учитывая слабую подготовку к ЕГЭ по профильным предметам (149 выпускников в прошлом году не сдали экзамены), министерство здравоохранения РБ запускает сетевые классы подготовки школьников к ЕГЭ по химии и биологии совместно с министерством образования и науки РБ и дополнительные курсы совместно с БГУ имени Доржи Банзарова.

Кроме этого, с будущего года кратно увеличивается целевой набор в медицинские колледжи республики.

Отдельно будет внедряться полная система кураторства и наставничества ребят со стороны органов местного самоуправления и Минздрава РБ.

Также дополнительно будет выделен миллион к программе «Земский доктор» для специалистов, приезжающих в моногорода Бурятии (Закаменск, Кяхта и Гусиноозёрск). Ранее выделялся 1 млн, но не было большого потока специалистов.

Начинается работа по переходу на бюджетное обучение студентов-платников старших курсов, готовых отработать по целевому направлению. Обучение будет оплачиваться из средств республиканского бюджета.

Помимо этого, на совещании были затронуты и другие меры. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.
Бурятия здравоохранение

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