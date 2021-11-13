В Бурятии начинается целевой набор на специальность врача

В республике решают проблему кадрового дефицита в здравоохранении



11 ноября в Бурятии состоялось совещание у главы республики Алексея Цыденова совместно с региональными министерствами здравоохранения и образования, а также БГУ имени Доржи Банзарова.



На совещании приняты следующие решения:



С 15 ноября начинается целевой набор на специальность врача (подробности будут на аккаунте @minzdrav_03). Учитывая слабую подготовку к ЕГЭ по профильным предметам (149 выпускников в прошлом году не сдали экзамены), министерство здравоохранения РБ запускает сетевые классы подготовки школьников к ЕГЭ по химии и биологии совместно с министерством образования и науки РБ и дополнительные курсы совместно с БГУ имени Доржи Банзарова.



Кроме этого, с будущего года кратно увеличивается целевой набор в медицинские колледжи республики.



Отдельно будет внедряться полная система кураторства и наставничества ребят со стороны органов местного самоуправления и Минздрава РБ.



Также дополнительно будет выделен миллион к программе «Земский доктор» для специалистов, приезжающих в моногорода Бурятии (Закаменск, Кяхта и Гусиноозёрск). Ранее выделялся 1 млн, но не было большого потока специалистов.



Начинается работа по переходу на бюджетное обучение студентов-платников старших курсов, готовых отработать по целевому направлению. Обучение будет оплачиваться из средств республиканского бюджета.



Помимо этого, на совещании были затронуты и другие меры. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.

