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Шахматисты Бурятии выиграли 5 золотых медалей первенства ДФО

Шахматисты Бурятии выиграли 5 золотых медалей первенства ДФО
Общество,  Фото:pixabay.com
13 спортсменов республики прошли отбор на первенство России

Завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по классическим шахматам. Спортсмены Бурятии завоевали 10 медалей разных достоинств. Пятеро шахматистов стали чемпионами турнира в своих возрастных группах.

В группе до 11 лет судьба первого места решилась в предпоследнем туре, когда бурятская спортсменка Софья У. уступила Элизе Т. из Приморского края. В заключительном туре Элиза и Софья выиграли свои партии. В итоге у обеих шахматисток стало по 7 очков, но приморская спортсменка оказалась выше в турнирной таблице. Софья завоевала серебряную медаль.

Победитель первенства Бурятии Артём С. достойно выступил на турнире. 7 очков позволили ему завоевать бронзовую медаль. Представитель Забайкальского края Дмитрий П. набрал стопроцентный результат, набрав 9 очков из 9 возможных.

В группе до 13 лет бурятским спортсменам не удалось взойти на пьедестал почёта. Татьяна И. набрала 6 очков, но в итоге заняла 6-е место. Столько же очков набрал Алдар Б. и финишировал на 5-й позиции.

В возрастной группе до 15 лет шахматисты из Бурятии выступили триумфально. Золотые медали завоевали Номина Д. и Роман С. На этом турнире Номина не проиграла ни одной партии, она лишь один раз сыграла в ничью и выиграла все остальные встречи. На её счету 8,5 очков. На призовые места претендовали Виктория Б. и Арьяна Ж., но они остановились в шаге от пьедестала почёта, заняв 4-е и 5-е места. У обеих спортсменок было по 6 очков. По дополнительному показателю – усечённому коэффициенту Бухгольца 4-е место заняла Вика Б. и во второй раз вышла в финал первенства России в Сочи.

Чемпионский титул у юношей между собой разыграли бурятские шахматисты. Сразу пять спортсменов из Бурятии оказались в десятке лучших. К примеру, победитель турнира Роман С. по ходу турнира встретился сразу с тремя представителями своей республики. Роман финишировал, набрав 8 очков. Второе место занял Алдар Т., отстав от победителя на одно очко. 4-е место занял Сыжип Д. Он получил выход в высшую лигу первенства России.

Среди спортсменов до 17 лет шахматисты Бурятии выступили очень уверенно. Сойжина К. и Тамерлан Ч. стали чемпионами Дальнего Востока. Сойжина начала турнир с поражения от представительницы Забайкальского края Юлии Е., но затем уверенно выиграла шесть партий. В последнем туре Сойжина сыграла в ничью с подругой по команде Даримой С. Эти пол-очка помогли Дариме завоевать бронзовую медаль. Тамерлан Ч. набрал стопроцентный результат, взяв 9 очков из 9 возможных.

В группе до 19 лет стопроцентное количество очков мог взять Владислав Д. Он стал победителем за два тура до окончания турнира. Лишь в заключительной встрече он уступил партию. В итоге у него 8 очков и чемпионский титул. У девушек второе место заняла Лариса Б.

Напомним, первенство ДФО по классическим шахматам является отбором на первенство России в городе Сочи. Для отбора необходимо занять места с первое по четвёртое. По результатам соревнований в высшей лиге первенства России Бурятию будут представлять сразу 13 юных шахматистов, сообщает пресс-служба федерации шахмат РБ.
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