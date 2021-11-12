Шахматисты Бурятии выиграли 5 золотых медалей первенства ДФО

13 спортсменов республики прошли отбор на первенство России
Завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по классическим шахматам. Спортсмены Бурятии завоевали 10 медалей разных достоинств. Пятеро шахматистов стали чемпионами турнира в своих возрастных группах.
В группе до 11 лет судьба первого места решилась в предпоследнем туре, когда бурятская спортсменка Софья У. уступила Элизе Т. из Приморского края. В заключительном туре Элиза и Софья выиграли свои партии. В итоге у обеих шахматисток стало по 7 очков, но приморская спортсменка оказалась выше в турнирной таблице. Софья завоевала серебряную медаль.
Победитель первенства Бурятии Артём С. достойно выступил на турнире. 7 очков позволили ему завоевать бронзовую медаль. Представитель Забайкальского края Дмитрий П. набрал стопроцентный результат, набрав 9 очков из 9 возможных.
В группе до 13 лет бурятским спортсменам не удалось взойти на пьедестал почёта. Татьяна И. набрала 6 очков, но в итоге заняла 6-е место. Столько же очков набрал Алдар Б. и финишировал на 5-й позиции.
В возрастной группе до 15 лет шахматисты из Бурятии выступили триумфально. Золотые медали завоевали Номина Д. и Роман С. На этом турнире Номина не проиграла ни одной партии, она лишь один раз сыграла в ничью и выиграла все остальные встречи. На её счету 8,5 очков. На призовые места претендовали Виктория Б. и Арьяна Ж., но они остановились в шаге от пьедестала почёта, заняв 4-е и 5-е места. У обеих спортсменок было по 6 очков. По дополнительному показателю – усечённому коэффициенту Бухгольца 4-е место заняла Вика Б. и во второй раз вышла в финал первенства России в Сочи.
Чемпионский титул у юношей между собой разыграли бурятские шахматисты. Сразу пять спортсменов из Бурятии оказались в десятке лучших. К примеру, победитель турнира Роман С. по ходу турнира встретился сразу с тремя представителями своей республики. Роман финишировал, набрав 8 очков. Второе место занял Алдар Т., отстав от победителя на одно очко. 4-е место занял Сыжип Д. Он получил выход в высшую лигу первенства России.
Среди спортсменов до 17 лет шахматисты Бурятии выступили очень уверенно. Сойжина К. и Тамерлан Ч. стали чемпионами Дальнего Востока. Сойжина начала турнир с поражения от представительницы Забайкальского края Юлии Е., но затем уверенно выиграла шесть партий. В последнем туре Сойжина сыграла в ничью с подругой по команде Даримой С. Эти пол-очка помогли Дариме завоевать бронзовую медаль. Тамерлан Ч. набрал стопроцентный результат, взяв 9 очков из 9 возможных.
В группе до 19 лет стопроцентное количество очков мог взять Владислав Д. Он стал победителем за два тура до окончания турнира. Лишь в заключительной встрече он уступил партию. В итоге у него 8 очков и чемпионский титул. У девушек второе место заняла Лариса Б.
Напомним, первенство ДФО по классическим шахматам является отбором на первенство России в городе Сочи. Для отбора необходимо занять места с первое по четвёртое. По результатам соревнований в высшей лиге первенства России Бурятию будут представлять сразу 13 юных шахматистов, сообщает пресс-служба федерации шахмат РБ.
Шахматисты Бурятии выиграли 5 золотых медалей первенства ДФО
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